Un modelo en busca de éxito

La Cultural se quedó con la miel en los labios el pasado curso tras rendir a gran nivel durante toda la temporada y quedarse a las puertas de entrar en los ansiados playoff de ascenso. Después de algunas campañas donde la ilusión se viene escabullendo por el escaso nivel mostrado sobre el césped, el nuevo proyecto de Raúl Llona ha conseguido volver a enganchar a muchos aficionados, cuyo sueño por regresar a la Segunda División ha dejado de ser una utopía.

En el fútbol, como en la vida, se suele decir que, cuando las cosas van bien, es mejor no tocarlas. Esta sencilla frase ha sido una máxima para Natichu Alvarado, que, en vez de seguir el antiguo rumbo de la entidad, ha decidido apostar por la continuidad de muchos futbolistas y mantener la base de un proyecto con margen de mejora, pero con evidentes indicativos de un futuro positivo para los intereses del club.

Sin ir más lejos, la pasada campaña, la Cultural incorporó hasta 18 nuevos futbolistas, aunque gran parte de los movimientos fueron relacionados con la llegada de Raúl Llona como entrenador, algo que obligó a cambiar el estilo de juego y, con ello, el perfil de los futbolistas del club. Sin embargo, la experiencia años atrás no venía siendo buena, con temporadas insulsas a nivel deportivo que se cerraron lejos de los objetivos esperados.

Ahora, con una base sólida formada en el proyecto del técnico logroñés, la dirección deportiva ha considerado que no es momento de más cambios bruscos, centrando el mercado en renovar a los activos más valiosos e intercambiar aquellas piezas que no funcionaron por otros futbolistas de garantías. Hasta once son los jugadores que seguirán, nueve de ellos renovados —Barri, Bicho, Amigo, Bañuz, Fornos, Víctor García, Calderón, Samanes y Rodri Suárez— y otros dos que mantienen su vinculación inicial —Álvaro Martínez y Kevin Presa—. Con este nuevo modelo, se buscará una mejora suficiente con respecto al pasado curso para alcanzar, al menos, los puestos de playoff de ascenso.