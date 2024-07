España aspira al récord olímpico

Publicado por José Miguélez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

A unos días del inicio de los Juegos, el presidente del Comité Olímpico Español hizo sus pronósticos en torno a la posibilidad de que España supere su récord histórico de medallas: «Mi optimismo está basado en datos reales, no en sueños». Alejandro Blanco —Orense, 73 años— descontó expectante los días que quedan para el inicio de los Juegos de París. Sentado en uno de los sillones de su amplísimo y condecorado despacho del Comité Olímpico Español que preside desde 2005, Blanco hizo sus cuentas y auguró un gran resultado para la delegación española.

En primer lugar, el presidente se mostró satisfecho con los participantes españoles que habrá en París: «Hemos batido la mayor clasificación de la historia. Excepto los 421 de Barcelona, que fuimos organizadores. Que un país como España lleve 190 hombres y 192 mujeres es impresionante. El primer éxito». Con respecto a los criterios de selección, que ha sido motivo de queja de algunos atletas nacionales, también quiso brindar su opinión: «No es que esté conforme, es que tengo que respetarlos, los ponen las federaciones. España no es un país en donde la participación es por intentarlo, sino que hay tener unos méritos. Y pongas como pongas el listón, siempre se va a quedar uno al borde. Sin particularizar en el atletismo, yo creo que los criterios de exigencia puestos son acordes con el nivel del deporte español».

Uno de los temas más hablados en los últimos meses ha sido la probabilidad de incrementar las 22 medallas conseguidas en los Juegos de Barcelona 92. Ante esto, Alejandro Blanco sacó a relucir su visión más optimista: «Por primera vez, hablo de que vamos a igualar o superar Barcelona. Tenemos que superar las 22 medallas porque los resultados previos objetivos son los mejores de toda nuestra historia». «Mi quiniela es que pasamos de 22 medallas. Nosotros hacemos un estudio y en los dos últimos Juegos se clavó. En este caso las posibilidades son máximas. El listón que tengo en mi cabeza está por encima de esas 22. Y mi optimismo está basado en datos reales, no en sueños irrealizables. Y es un optimismo compartido. Jamás he visto tanta ilusión, tantas ansias por competir y tanto convencimiento de los deportistas en conseguir la medalla. Luego, la competición nos colocará», afirmó.

A pesar de esta ilusión, el presidente también dejó claro que, si no se llega a ese techo, «será una decepción, pero jamás un fracaso. Todos llevan años trabajando por ese objetivo y no son robots. Ese día pueden estar extraordinarios o no. Habrá lágrimas por ganar y lágrimas por perder, pero nunca diré que un deportista, aunque no gane, fracasa». Por último, se mostró contundente sobre la posibilidad de que España vuelva a organizar unos juegos. «España no puede olvidar nunca que el movimiento olímpico nos debe unos Juegos. Y lo digo muy alto», concluyó el dirigente del Comité Olímpico Español.

