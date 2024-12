Barça: crisis o pequeño respiro

Publicado por Daniel Panero León Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça afronta este martes (desde las 19.00 horas, en Movistar) mucho más que un partido. El conjunto que dirige Hansi Flick visita al Mallorca con la obligación de ganar para alejar a un fantasma que cada vez es mayor. Los pinchazos ante Real Sociedad, Celta y, sobre todo, Las Palmas, han pinchado el globo que se había hinchado en el primer tramo de la competición y amenaza con llevarse por delante todas las buenas sensaciones que habían dejado los culés. Un triunfo serviría para romper la mala racha y demostrar que solo era un bache, mientras que un nuevo traspié haría saltar todas las alarmas.

«Hay que aprender y estar unidos. Hay que afrontar este tipo de partidos y hay que aprovechar las ocasiones y ser fuertes atrás. No me gusta perder. Tenemos que crear la mentalidad de lucha en el equipo para ganar los partidos. A veces, lo hacemos bien, pero creo que hay margen para mejorar», afirmó Flick este lunes, en la previa del choque de Son Moix. El técnico alemán reconoció que los suyos han cometido errores en los últimos choques, pero quiso huir de una mirada catastrofista que cree que no va a beneficiar al proyecto. «Espero que diciembre sea distinto, es un largo camino», señaló.

Por el momento, su equipo está en la parte más complicada del camino. El Barça se ha desplomado con tres partidos que han llevado a los azulgrana a meterse de lleno en un mar de dudas. Primero la derrota ante la Real Sociedad sin disparos a portería, después el varapalo ante el Celta con el partido en la mano y por último la debacle ante Las Palmas en Montjuic. Son tres citas que han descubierto una realidad que parecía ya superada y que han llevado a todo tipo de análisis sobre la situación del equipo azulgrana.