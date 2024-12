Deffer: «Yo soy inocente»

Publicado por Isaac Asenjo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Ganó tres medallas olímpicas y su historia desde la élite del deporte hasta que descendió a los infiernos por culpa de las drogas dio para un libro y una serie, aunque esta última ha sido paralizada ante una acusación de abusos sexuales. Gervasio Deferr, considerado el mejor gimnasta de la historia del deporte español, quiso salir al paso de la inculpación publicada en un diario que hablaba de su etapa en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, defendiendo su inocencia y saliendo al paso de la polémica abierta tras el aplazamiento de la grabación en la que Óscar Casas interpreta al hombre que ganó dos oros olímpicos en Sídney 2000 y Atenas 2004 en la modalidad de salto de potro y fue galardonado con la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 en la disciplina de suelo.

«No tengo más información», dijo el exgimnasta catalán para no abundar en detalles sobre posibles denuncias anónimas, ya que —según dijo— todavía no se le ha notificado ningún tipo de escrito por parte de la Policía o de un juzgado y tampoco conoce la identidad de la persona que lo acusa. El diario El País publicaba el pasado fin de semana que una mujer afirma que habría sido violada años atrás por el deportista precisamente en el CAR y cuando ella era menor de edad. «Yo quiero abogar a la presunción de inocencia. Parece que ahora de repente soy aquí el enemigo de todo el mundo, y eso no es así. Lo que no puedo es asumir y reconocer algo que no es cierto. Soy inocente, y eso lo tengo clarísimo», destacó el exgimnasta de 44 años. El gimnasta insistió en que ahora no va a asumir «y reconocer algo que no es cierto», se defiende el gimnasta español.