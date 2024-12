Guerras intestinas en la lucha leonesa

Las guerras de poder en la lucha leonesa siempre han conllevado graves consecuencias para que este deporte tan arraigado a la tierra leonesa no haya crecido en su justa medida. En esta ocasión lo que sucede es que las supuestas acusaciones del que perdió las elecciones a la presidencia de la Federación de Lucha Leonesa, Juan José Llamazares, a la junta directiva todavía en funciones, que preside Ángel Rivero, al que se le ha agotado la paciencia y ha enviado un acta notarial a Juan José Llamazares para que rectifique sus supuestas afirmaciones en un plazo máximo de 15 días, porque de lo contrario Ángel Rivero ejercitará las acciones civiles y penales que le asistan.

Juan José Llamazares acusa al todavía presidente de la Federación de Lucha Leonesa, Ángel Rivero, que «viene incumpliendo los estatutos de la Federación sistemáticamente». Además, afirma que «incumplen el reglamento de competición que ellos mismos han aprobado con fecha 23 de marzo 2024, permitiendo competir a luchadores juveniles en el corro de Camposagrado. También incumplen la expedición de documentos que la secretaria de la Federación debe de expedir. Con fecha de 27 de abril de 2024 se solicitan actas de La Junta de Gobierno y de la Asamblea General y Extraordinaria. A fecha de hoy siguen sin presentar dicha documentación. Todo esto da que pensar. Me pregunto, ¿qué ocultarán para tener tanto miedo a entregar dicha información? ¿Quizás dichas actas no concuerdan con lo que se votó? ¿Quizás las Juntas de Gobierno no se celebraron? ¿Quizás no sean capaces de justificar el gasto de unos 90.000 euros de sobrantes de los corros? O, quizás, más cositas de andar por casa».

Ante estas insinuaciones, Rivero exige una rectificación.