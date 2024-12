De vacaciones en el mejor momento

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva se fue de vacaciones en su mejor momento de la temporada. Los números y las sensaciones así lo atestiguan. Finalmente es tercera al término del 2024, aunque durante buena parte de la mañana de ayer estuvo segunda. Un gol de la Real Sociedad B en el minuto 93 ante el Ourense CF colocó finalmente al cuadro donostiarra con 31 puntos, uno más que los que tiene la formación deportivista.

El resultado de la Cultural en Irún en el choque que cerrada la 18ª jornada, 0-1, hace que la Deportiva quede a un punto del segundo, a seis del líder y con dos de ventaja sobre el sexto, que ahora es el Club Gimnàstic.

A Javi Rey le preguntaron si era bueno parar ahora, cuando el equipo está en su mejor momento, y esto respondió: «El descanso nos va a venir bien tras semanas duras y difíciles. Nos vamos con la conciencia tranquila porque hemos hecho 30 puntos tras no empezar bien, lo reconozco. Ahora, a descansar y volver con baterías cargadas para una segunda parte de la temporada que se presenta ilusionante».

El equipo retornará al trabajo el domingo 29 por la tarde para comenzar a preparar el partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad del día 5 de enero. Tanto el 31 como el 1 el técnico dará descanso a sus jugadores.

La próxima jornada liguera no será hasta el sábado 11 de enero, cuando llegue a El Toralín el Sestao River. El cuadro verdinegro ganó ayer 2-0 ante el RC Celta Fortuna y abandonó los puestos de descenso, aunque está empatado con el 16º.

MERCADO DE INVIERNO

Dentro de diez días se abre el mercado de invierno. Sobre el mismo habló el presidente José Fernández Nieto: «El entrenador está contento con la plantilla, pero también hay que pensar que puede haber algún jugador que no esté a gusto y tenemos que escucharle. También puede haber jugadores que podamos fichar no sólo para este año, sino de cara a futuro. No queremos mover mucho el mercado porque la parte económica no nos va muy bien y no podemos gastar lo que no tenemos, pero sí vamos a estar expectantes».

PRESENTE EN BALAÍDOS

Javi Rey estuvo el sábado presente en el estadio vigués para ver al rival de la Copa del Rey, la Real Sociedad, que cayó 2-0 ante el RC Celta.