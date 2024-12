León hace cima en el Aconcagua

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

León ya tiene su bandera en el Aconcagua. Y de la mano de José María Fernández. Un reto que a este leonés le ha llevado 14 intensas jornadas y que durante casi todas ellas tuvo como compañero de aventuras en una expedición de otras diez personas de varios países a un paisano, Roberto Horas. Este último tuvo que parar a pocos cientos metros debido a unos problemas de salud. Desde los 6.700 metros (la cota está situada a 6.962) hasta completar un sueño que el propio José María también disfrutó con Roberto. Lo hizo cumpliendo un objetivo... y sin contratiempos graves a veces habituales en este tipo de montañas.

«Me siento muy feliz de todo lo conseguido. Ha sido duro pero ha valido la pena», apunta José María, ya de regreso a su tierra desde los Andes. «Mi primeros pensamientos han ido para mi familia, amigos y compañeros de trabajo a los que he sentido siempre muy cerca de mí, tanto en los días buenos como en los que incluso te planteabas desistir. Fue un gran estímulo y ahora quiero celebrarlo con ellos».

Para José María y Roberto esta aventura, cerrada con éxito, representa la más exigente y elevada de cuantas han acometido. Cantabria, Pirineos y Alpes aparecen en su currículum. Y ahora le llegaba el turno al hemisferio Sur. Nada menos que en Argentina, muy cerca de la frontera con Chile.

Paso a paso y después de un tiempo de preparación José María junto a Roberto diseñaron una planificación que el pasado 4 de diciembre ponían en práctica sobre el terreno. Un día antes habían aterrizado en Mendoza procedentes de León. Y de ahí a una ascensión que significó momentos duros y también una exigencia elevada. Primero superar los 3.000 metros, luego los 6.000 y de ahí a la meta final. En ese punto en el campo Cólera a 6.000 metros, iba a empezar la cuenta atrás. Y también a empeorar las condiciones. El frío y el viento se convertían en dos escollos importantes para calibrar la resistencia de los dos leoneses y sus otros nueve compañeros de aventura procedentes de Australia, Estados Unidos, Hungría, Francia o Argentina).

ÚLTIMA FASE DE LA ASCENSIÓN

Apenas daban las tras de la madrugada tocaba levantarse para acometer una última ascensión. Un té con agua caliente y algo de dulce de leche fueron las energías con las que reponían sus fuerzas. Y a las cinco rumbo a una meta que deberían completar en un tiempo no superior a las nueve horas ya que la zona queda cerrara a las tres de la tarde para evitar accidentes con la caída del sol. Aclimatados con ascensiones y bajadas programadas en los días previos, la cima quedaba cada vez más cerca. Hasta que a los 6.700 kilómetros Roberto Horas decidía desistir. Unos problemas de salud le impedían seguir con su compañero. Eso sí, ambos iban a mostrar la bandera de León para recargar la moral de José María de cara a los pocos cientos de metros finales en los que las condiciones empeoraron. Pero José María no iba a permitor que su sueño no se cumpliera. Y allí, a los 6.972 metros, volvía a sacar la bandera de León. Misión completada.

