Viadero: «Guardo un gran recuerdo»

Ángel Eduardo Viadero Odriozola (Santander, 1969) regresa mañana al Toralín. Dirigió a la Deportiva en la temporada 2008-2009, después de deslumbrar unos años antes con el filial del Real Racing Club, con el que venció en Ponferrada 0-3 a una SD Ponferradina que acabaría ascendiendo con Pichi Lucas. Los resultados, la exigencia en aquel momento y también el buen papel que hizo aquella temporada la Cultural —como le ha pasado a Javi Rey en buena parte de esta campaña— le complicaron su estancia en El Bierzo y acabó siendo destituido en febrero del 2009 tras una derrota en El Molinón. No obstante, guarda un gran recuerdo de aquella etapa y cariño a la comarca y sus gentes: «Es cierto que me destituyeron, pero fue una buena experiencia tanto dentro como fuera del campo. Es un sitio al que cualquier técnico quiere ir, que tiene buenos recursos y una afición extraordinaria. Viví momentos buenos como la eliminatoria de Copa ante el Sevilla, al que le ganamos, y otros no tan buenos como la propia destitución. Fue mi primera salida fuera de mi tierra. Hay mucha gente a la que guardo muchísimo cariño y me encontré con grandísimas personas».

En declaraciones a Bierzo Es DxT de EsRadio, Ángel Viadero opinó sobre el equipo que se encontrará en el campo: «Sobre todo desde mitad de la primera vuelta para aquí, la Deportiva está jugando a un nivel altísimo tanto en Liga como en Copa. Contra la Real hizo un partidazo. El equipo ha ido creciendo muchísimo y está en su mejor momento. Tiene grandes recursos ofensivos y una propuesta de juego y tantos registros que te exige mucho a nivel defensivo».

Viadero dice tener ganas de conocer el estadio reformado: «Siempre me gustó mucho».

Tres visitas posteriores

La temporada después de entrenar a la Deportiva, Viadero acudió dos veces a El Toralín al frente del Eibar. En la primera igualó a un tanto en Copa y cayó en los penaltis, mientras que en la segunda perdió 1-0 unos días después con gol del malogrado Mitogo. Granero entrenaba a la Deportiva. Y la otra visita fue con el Real Racing Club en la temporada 2016-2017. Cayó 1-0 ante la Ponferradina de Munitis. Por tanto, en dos de las tres ocasiones el titular del banquillo berciano debutaba en el cargo.