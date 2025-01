La Ponferradina se afianza entre los cinco primeros

Publicado por Francisco Roberto Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva sigue picando piedra. Los dos últimos triunfos conseguidos ante el Barcelona Atlètic y frente al FC Andorra le han hecho olvidar la dolorosa derrota ante el Sestao River de hace quince días. Es algo parecido a lo que pasó con el duelo de Copa ante el Castellón y los de Liga contra Club Gimnàstic, Lugo y Tarazona, que sirvieron para borrar de la memoria lo sucedido el último día de noviembre ante el Ourense CF.

El conjunto blanquiazul es líder de una clasificación parcial de las últimas nueve jornadas. Después de perder en León, se empató en casa ante el Zamora y en Irún el 10 de noviembre. Desde entonces se han logrado 21 de 27 puntos posibles o lo que es lo mismo, siete triunfos en nueve jornadas. Además, de las últimas seis, cinco se han traducido en victoria. Esto ha afianzado al equipo en puestos de play off de ascenso.

Javi Rey habló el domingo del buen momento por el que atraviesa su equipo: «Está creciendo una barbaridad y manejar más registros. Aun así, tiene margen de mejora. Estamos en una buena línea, pero hay que pensar en el corto plazo. Tenemos un inicio de segunda vuelta muy difícil».

ENTRADAS PARA SALAMANCA

El hecho de que las entradas para la afición visitante del choque de este fin de semana se puedan comprar por internet ha provocado que los seguidores deportivistas hayan acudido en masa a esta opción. Tanto es así que ayer ya se habían despachado 370 de las 400 disponibles. Se espera que mañana se liberen entradas de los socios que no confirmen su presencia en el encuentro y que el miércoles el club salmantino pueda ampliar la dotación de localidades para los seguidores blanquiazules.

MERCADO INVERNAL

Queda menos de una semana para que concluya el plazo invernal de fichajes y la Deportiva sólo ha realizado un movimiento y ha sido de salida: la marcha de Brais Abelenda. Sobre este particular fue cuestionado al término del último partido el técnico Javi Rey, que contestó así: «No me preocupa para nada. La dirección deportiva y la secretaría técnica están trabajando en el sondeo del mercado. Tenemos claro que no vamos a firmar por firmar. Es un mercado complicado. Yo me conformo con lo que tengo, que es mucho. No obstante, creo que alguna incorporación va a haber. Esta semana se moverá el mercado».

