La Peña Orgullo Cazurro no apoyará a la Cultural

La Peña Orgullo Cazurro en particular y todo el fondo sur de animación del estadio Reino de León en general no entienden la forma de actuar del coordinador de seguridad de la Policía Nacional con motivo de los partidos de casa, que no les dejen pasar al recinto deportivo de la grada los instrumentos de animación. Como modo de protesta, los peñistas de Orgullo Cazurro han emitido un comunicado en el que exponen su contrariedad ante la actitud del coordinador de seguridad, por lo que están decididos a no animar al equipo culturalista ante el Amorebieta este próximo domingo, a partir de las 17.30 horas y concretamente en la primera parte del partido correspondiente a la vigesimotercera jornada del campeonato de Liga del Grupo I de Primera Federación.

El comunicado de la Peña Orgullo Cazurro manifiesta: "Desde el día 12 de octubre, Orgullo Cazurro ha estado ausente de la posibilidad de disponer de los elementos necesarios para animar y llevar en volandas al equipo, por lo que muy a nuestro pesar, en la primera parte del partido contra el Amorabieta, nuestro grupo realizará una huelga de animación, a la que invitamos al resto de aficionados y peñas a unirse. Esta medida, que tomamos con mucha responsabilidad y con la cabeza bien puesta, no es una decisión fácil, pero responde a una situación que consideramos injusta e innecesaria".

A continuación sigue en su comunicado: "Queremos dejar claro que, a lo largo de todos estos años, nunca hemos dejado solo al equipo. Hemos estado en los buenos y malos momentos, sin faltar nunca a citas importantes como la pasada contra Unionistas, donde demostramos lo que somos capaces de hacer cuando el equipo nos necesita".

"Debido a las medidas impuestas, queremos resaltar que el único perjudicado es nuestro equipo, ya que según transcurre la temporada, este necesita de un gran aliento para continuar con una buena dinámica", señala el comunicado.

"La situación actual, sin embargo, responde únicamente a un capricho de nuestro coordinador de seguridad (CNP), que ha puesto obstáculos sin justificación alguna para que podamos realizar nuestra labor con normalidad. Queremos que quede claro que nuestra protesta no es contra el equipo ni contra los aficionados, sino contra estas decisiones arbitrarias que afectan directamente al ambiente y la identidad de nuestro deporte", expresa la nota de queja.

"Es por esto que hacemos un llamamiento a todos los culturalistas, a todos los aficionados que compartimos la pasión por este equipo, para que se unan a nuestra protesta. Solo con la unidad de todos podremos hacer frente a los atropellos que estamos viviendo y garantizar que los derechos de los aficionados sean respetados, sin más limitaciones injustificadas. No podemos permitir que se nos prive de lo que es parte fundamental de la esencia de nuestro club", indica.

"Seguimos firmes en nuestro compromiso con el equipo, con nuestra afición y con lo que representamos. Exigimos que se tomen medidas para que podamos volver a animar con libertad y sin restricciones innecesarias. ¡Nos vemos en la grada, pronto!", concluye el comunicado.