La SD Ponferradina tropieza de nuevo en casa

Tercer tropiezo ante un equipo vasco en El Toralín. El cuadro berciano se obcecó durante todo el choque tras empezar con unos minutos buenos que fueron sólo un espejismo. 0-1 ante un Barakaldo CF práctico, que empata el golaverage particular y se pone a un punto con un partido menos. La Deportiva no recorta con la Cultural y podría perder la segunda posición a lo largo del fin de semana.

Kevin Sibille, que era la novedad en la convocatoria, empezó en el banquillo. Javi Rey optó por el 4-2-3-1 con Álvaro Bustos, Yeray y Álex Mula en la mediapunta por detrás de Borja Valle. El rival jugó con el mismo sistema. La punta del ataque fue para Revilla y Pablo Santiago, habitual en el extremo izquierdo, mantuvo su posición, mientras que el recién llegado Valiño ya debutó.

Empezó la Deportiva con una agobiante presión arriba que le llevó a recuperar balones con mucha rapidez y a pisar el área con asiduidad en los primeros minutos. De hecho, en el ocho ya había sacado cuatro córners, tirado tres veces y mandado un balón al palo Porque poco después de que Álex Mula realizase un remate que salvó a córner el portero con una buena estirada, otro centro del catalán lo remató de cabeza al larguero Álvaro Bustos. Los tres hombres de mediapunta aparecían por todo el frente de ataque y daban mucha movilidad al juego blanquiazul.

Aunque el dominio y control del choque siguió siendo del equipo de Javi Rey, poco a poco las llegadas al área fueron más espaciadas y menos claras, mientras que el cuadro aurinegro ya pisó el área berciana con varias acciones de balón parado que no llevaron mayor peligro sobre el marco de Andrés Prieto.

Un buen contraataque a la media hora con centro de Álex Mula no acabó en remate porque el centro de Álex Mula lo palmeó el portero y lo acabó atrapando antes de que llegara Yeray.

Un córner que empalmó mal a bote-pronto Huidobro y que atrapó sin problemas Prieto fue el primer remate del equipo visitante en el partido. Era el minuto 33. El segundo, en el 38, supuso el 0-1. Se trató de una acción en el área berciana con una serie de rechaces y Pablo Santiago cogió un balón muerto y de tiro duro y cruzado batió a Andrés Prieto.

La Deportiva ya hacía tiempo que no era la misma de los primeros minutos. Cada vez le costaba más llegar y no lo hacía creando mucho peligro. Los mediocentros no contactaban con claridad con los jugadores de ataque; Borja Valle estaba muy vigilado; mientras que los hombres de segunda línea ya no actuaban tan sueltos como comenzaron. El cuadro de De la Sota, no exento de trabajo, cada vez estaba más cómodo. Y así se llegó al descanso.

El panorama no mejoraba en la recta inicial del segundo tiempo y tras un zurdazo de Yeray desde fuera del área que atrapó abajo el portero y un remate ligeramente alto en el área de Huidrobo, Javi Rey decidió mover el banquillo para buscar mayor fluidez en el juego y llegadas. Doué suplió a Markel Lozano y Pau Ferrer a Álex Mula. El delantero actuó como tal, pasando Álvaro Bustos al extremo izquierdo y Borja Valle al derecho, y Doué se situó en el sitio del compañero al que reemplazó. Pero la Deportiva seguía perdida, sin enlazar juego, y la actuación arbitral también empezaba a desesperar a la gente. Una doble falta no pitada a punto estuvo de costarle un disgusto al conjunto blanquiazul. Y otra acción con otras dos posibles faltas ahora en ataque, que tampoco consideró el colegiado, se solucionó con un remate desviado de Borja Valle desde fuera del área.

La Ponferradina no ganaba las segundas jugadas y todas las acciones de construcción de juego eran muy precipitadas. El juego directo tampoco funcionaba ante una defensa que es de las menos batidas del campeonato. Doué también ralentizó los ataques en más de una ocasión con demasiadas conducciones en vez de soltar pronto el esférico.

A punto de llegarse a la media hora de la segunda parte, Luis Bilbao no concretó un contragolpe llevado por el mismo tras recortar en el área. Prieto metió la mano para mandar a córner.

Cortés entró por Esquerdo, Borja Valle pasó a jugar de mediocentro y Yeray se volcó a la banda derecha, actuando el recién ingresado como delantero en un 4-4-2 con Pau Ferrer. Fue coyuntural lo de Borja Valle en el centro, porque poco después entró por él Borja Fernández. Además, Ernesto se colocó en el extremo derecho en lugar de Yeray.

Un remate flojo de Andújar de cabeza que paró el portero después de que se solicitase una mano en el área barakaldesa dio paso a la prolongación, en la que el equipo blanquiazul lo intentó más con corazón que con cabeza, pero no hubo manera. Cortés tuvo la suya, pero mandó ligeramente alto.

El próximo encuentro de la SDP será el domingo de la próxima semana a las 12.00 horas en Urritxe ante el Amorebieta, que mañana juega en León.