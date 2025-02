«El campo no vale como excusa»

Publicado por Francisco Roberto Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El estado del campo de Urritxe fue tema recurrente en las preguntas que le hicieron a Javi Rey antes del duelo contra el Amorebieta. El ourensano apuntó que no quiere escudarse en el terreno de juego ni en ninguna otra excusa. También resaltó que sus medidas son poco inferiores a las del Toralín: «Urritxe puede condicionar el partido, pero tenemos claro contra quién jugamos y a dónde vamos. No nos puede coger por sorpresa. Hay que adaptarse y el campo no es excusa. Va a haber muchas disputas y zonas en las que no se podrá jugar el balón, pero hay que adaptarse a ello. Jugar en campos así es más psicológico que otra cosa. Es un campo en el que pasan cosas y pasan muy rápido. De un despeje se puede generar una ocasión de gol, por eso es fundamental la intensidad y estar atentos a los detalles».

Javi Rey apuntó que en el partidillo del jueves recortó dos metros el campo por cada costado para adecuarse a las medidas que se encontrará su equipo mañana (102x64 metros).

MAS DE CUATRO MESES

Como ya hemos apuntado en los últimos días, la SD Amorebieta está arrastrando el nefasto inicio de Liga. De la mano de Julen Guerrero sumó tres derrotas en sus primeros cuatro partidos disputados en Urritxe. Sin embargo, desde aquel 4 de octubre, cuando el Bilbao Athletic se impuso 0-2, el cuadro zornotzarra no ha vuelto a perder en casa. Ni siquiera equipos que pelean por el ascenso o play off, como Cultural, Barakaldo CF o Arenteiro fueron capaces de vencer allí.

AVISO

Aunque no haya sido una cantidad excesiva de goles ni lo sea de puntos, Javi Rey advirtió de que el Amorebieta ha logrado varios goles en los últimos minutos de los partidos, especialmente en casa. Los tantos en la recta final de los choques le han hecho rescatar cinco puntos. Lo más destacado en este aspecto se produjo el 17 de noviembre —una semana antes de visitar El Toralín— ante el filial del Barcelona. El equipo catalán se adelantó en el minuto 86, pero don tantos de Berto y Aly Coulibaly en los minutos 92 y 93 voltearon el marcador. Era la segunda de las cuatro que ha sumado el cuadro azul en el campeonato. Salvo la lograda ante el Sestao River, todas las logró en partidos disputados en Urritxe los domingos a las 12.00 horas.