La Ponferradina, del mejor al peor momento

Publicado por Francisco Roberto Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No hace nada, apenas tres semanas, la Deportiva estaba pensando en ponerse a cuatro puntos de la Cultural. De hecho, al jugar antes lo hacía de forma provisional. La buena racha que traía el conjunto blanquiazul había vuelto a entusiasmar al personal sobre la posibilidad de pelear por el primer puesto. Pero sólo tres jornadas después y con un punto logrado, el miedo viene por detrás y ya muchos no contemplan la posibilidad de dar alcance a la Cultural casi ni con una caída en picado de ésta, que no parece que se vaya a producir.

La Deportiva está completando un mes de febrero muy malo de resultados y de nuevo de sensaciones, manifestadas particularmente en el choque del pasado domingo contra el colista. El encuentro al final tuvo similitudes con el anterior: buen primer cuarto, una ocasión muy clara con un tiro al larguero, e incapacidad tras el gol rival para reponerse, que también llegó poco después de la media hora. Pero en Amorebieta el rival hurgó más en la herida.

El conjunto ponferradino sumó dos puntos en las tres jornadas posteriores al triunfo contra el RC Celta Fortuna y ampliando el margen, fueron cuatro puntos (cuatro empates y una derrota) en las cinco jornadas posteriores a ese choque, en las que no logró ningún triunfo.

Hasta cinco veces se autoinculpó de la derrota en Urritxe el técnico deportivista Javi Rey. «Prefiero cambiar y arriesgar. Hoy salió mal y asumo la culpa, pero prefiero eso a quedarme parado viendo el partido pasar». Dijo el ourensano, que aseveró que en la derrota no hubo falta de actitud: «Tenemos tramos buenos, de desconexiones y otros en los que nos vamos del partido. Nos fuimos del partido con el 1-0, incluso pudo ser peor».

Siendo un mal partido del equipo, no llega a los niveles del duelo disputado en Ourense, que sigue siendo el peor realizado por el equipo deportivista en el campeonato.

La plantilla de la Deportiva descansará hoy y comenzará mañana a preparar el encuentro de la jornada 25, que le medirá este domingo desde las cinco y media de la tarde en El Toralín a la Gimnástica Segoviana, también situada en puesto de descenso. Como en Amorebieta sólo vio tarjeta amarilla Álvaro Ramón y no estaba apercibido, Javi Rey no tendrá sancionados para dicho duelo.