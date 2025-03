La suerte esquiva al Mansillés

El Atlético Mansillés no pudo superar a una Arandina más acertada ante la portería.fERNANDO OTERO

Publicado por Joaquín Coto Mansilla Creado: Actualizado:

Se llevó el triunfo de La Caldera quien más suerte tuvo de cara al marco rival, y este fue la Arandina (0-1). El Atlético Mansillés gozó de oportunidades para por lo menos empatar el choque, aunque los burgaleses marcaron un gol en cada parte y el resto del partido se dedicaron a administrar su renta para no alejarse más aún del liderato de la clasificación que da acceso directo al ascenso a Segunda Federación y que en la actualidad ocupa el Atlético Astorga.

Mario en el minuto 37 y Pablo en el minuto 66 fueron los encargados de sellar la victoria de una Arandina que gozó de mayor fortuna en un partido en el que ambos equipos necesitaban el triunfo, aunque por diferente motivo. Los mansilleses por la salvación mientras que los burgaleses por hacerse un hueco en la superior categoría.

El equipo amarillo hizo todo lo que pudo que no fue poco, no queda otra que seguir luchando para salir del pozo. Son tres puntos perdidos pero el rival de esta jornada no es de los equipos por los que al final lucharan por mantener la categoría. Los de Aranda juegan para otra liga. Resumiendo un reparto de puntos hubiera sido el resultado ideal aunque la suerte fue esta vez esquiva con los mansilleses.