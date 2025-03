'Mas' goles para el Atlético Astorga

Carlos Mas es sinónimo de gol. Y en un equipo como el Atlético Astorga que ejerce de sólido líder en el grupo octavo de la Tercera Federación y que va lanzado hacia el ascenso. El albaceteño lleva nada menos que 12 tantos anotados, una cifra que lo sitúa como el mejor del grupo y que viene acompañada también de otros apartados que lo sitúan como un jugador esencial en los esquemas del entrenador, José Luis Lago.

«Para mí fichar por el Atlético Astorga en el verano pasado fue un reto. Cuando me llamaron no lo dudé. Y menos si luego lo hacía Lago que me transmitió su confianza en lo que podía aportar», apunta un Carlos Mas que, a pesar de su condición de nuevo en el club, se ha adaptado a la perfección al vestuario, a lo que quiere su entrenador y a la ciudad. «La verdad es que no me puedo sentir mejor. El vestuario está muy unido y a los que llegamos en verano nos han acogido como uno más: me siento uno más de este club. Y eso es también importante».

Para Carlos Mas este rol de goleador le reporta muchas satisfacciones, aunque más la de ver al equipo en lo alto de la clasificación, como líder. «Para un delantero marcar goles es esencial, pero hay cosas más relevantes. Si con mis goles estoy ayudando al equipo a lograr los objetivos es algo que me alegra. Pero también aportar otras cosas. Lo esencial es que el Atlético Astorga pueda luchar por lo máximo. Y si es con mis goles, mejor».



Formado en las categorías inferiores del Almansa, club de su ciudad, Mas ha militado también en el Ontinyent y el Moixent aunque su último club fue precisamente el Almansa. Y con 24 años ahora forma parte del proyecto de un Atlético Astorga que espera ver la próxima campaña en la Segunda Federación. «Ve veo jugando el próximo año en la Segunda Federación. Y ojalá sea con el Astorga. Se están haciendo las cosas muy bien, desde la directiva al entrenador y los jugadores. Y también la afición y la ciudad están volcados con nosotros. Nos quedan 11 jornadas por jugar y en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Pero también somos conscientes que estamos por el buen camino, con una ventaja importante respecto a nuestros rivales, y todos unidos por el mismo objetivo que es ascender», precisa el delantero que el próximo partido contra el Palencia Cristo Atlético en La Eragudina, el sábado día 8 de marzo, tendrá como animadores de excepción desde la grada a su padre y su hermana.

Respecto a la situación del Astorga en la tabla, Carlos Mas apunta que a pesar de ese bache de resultados fuera de casa de finales de diciembre-principios de enero por su cabeza nunca pensó en que el equipo se descabalgara de la lucha por subir. «Si me doces hace cuatro o cinco semanas si veía claro el ascenso, no te puedo negar que tenía alguna duda, no por lo que estábamos haciendo sino porque no se plasmaba en el marcador cuando jugábamos de visitante. Pero fue un bache que lejos de desanimarnos nos ha servido de aliciente. Y así estamos ahora, en lo más alto». Para el máximo goleador del grupo octavo de la Tercera RFEF el mes de marzo puede resultar decisivo. «Nos quedan 11 jornadas, pero en este mes afrontamos cinco y en ellas podemos lograr una diferencia importante para luego poder administrarla. Siempre vamos a salir a darlo todo, pero si logramos hacer pleno la situación se vería mucho más cómoda». Y sobre él apunta. «Soy un delantero, pero como nos inculca Lago debemos aportar más cosas como defender, asistir,... Y en eso estoy».