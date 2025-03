Miguel Bañuz: "No acabar líderes sería una desilusión"

Doce jornadas. Eso es lo que resta para que la Cultural convierta el sueño del ascenso a Segunda División en realidad. Bueno, en realidad les queda algo menos gracias a la renta de nueve puntos que ahora mismo tienen sobre el segundo, pero Miguel Bañuz, una de las voces autorizadas dentro del vestuario, insiste en que de puertas para dentro deben huir de cualquier cuenta matemática o todo lo construido puede caerse como un castillo de naipes. «Estamos muy contentos y con confianza de cómo van saliendo las cosas, vamos dando pasos hacia adelante, estamos satisfechos, con buenas sensaciones para encarar el tramo más importante de la temporada», señala a pocas horas de medirse al Zamora. «No terminar líderes sería una desilusión». Este club merece vivir el fútbol profesional y está en nuestra mano».

Los nueve puntos de ventaja sobre la Real Sociedad B «significan que estamos haciendo las cosas muy bien en una categoría complicada. Con nueve semanas sin perder y si seguimos así, el premio llegará», insiste el portero culturalista. También son «un pequeño colchón para lo que viene, pero sin relajarnos. No podemos entrar a los partidos más relajados de lo normal, cada semana la tomamos con la máxima importancia y esa es la clave del éxito que se lleva viendo estos meses». «Hay que animar a la gente para que sigan así porque creo que podemos celebrar algo que nos hace mucha ilusión a todos».

Bañuz no cree que este marzo vaya a ser clave para sentenciar el objetivo del ascenso. «Para nosotros todos los meses son importantes. Si los rivales que nos vienen no atraviesan su mejor momento tampoco le doy especial relevancia porque todo el mundo se está jugando cosas». El Zamora «cuando fuimos allí no acababa de arrancar y luego nos pusieron en muchos aprietos. O damos la mejor versión o no habrá victorias».

Lo que más valora Bañuz de esta Cultural es la mentalidad ganadora. «No nos conformamos y en otra situación quizá ese colchón de puntos nos hubiera hecho relajarnos y no percibo eso. Muchas veces el ego se alimenta y te relajas, pero no veo eso en este equipo», remarca. A nivel personal, «me siento importante desde mi posición y me ha dolido la lesión de Amigo porque nos llevamos muy bien. La competitividad sana me ayuda a mejorar». No siente que la lesión de su compañero le haya hecho bajar su nivel. «Me exijo el máximo en el día a día porque si no en los partidos no estás preparado». «El portero tiene que encajar goles, hay que tomarlo con naturalidad. Sí que es verdad que he podido estar más acertado en algunas acciones, pero lo importante es lo colectivo».

Resta importancia a que los rivales se dejen puntos. «Es una categoría en la que no es sencillo ganar todas las semanas y sumar es positivo, somos uno de los mejores visitantes. Hay que poner en valor que llevamos líderes desde la jornada uno".