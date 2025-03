Solo vencer mantendrá la calma en la Cultural

Poco se le puede echar en cara a la Cultural y Deportiva Leonesa esta temporada en la que el sueño de volver a Segunda División anda más vivo que nunca. Los de Raúl Llona marchan líderes desde la jornada uno, no han perdido ni un solo encuentro en lo que va 2025, mantienen una renta de siete puntos con la SD Ponferradina —su principal perseguidor ahora mismo— y son el mejor equipo a domicilio de toda la Primera Federación. Eso por no hablar de sus números a nivel goleador (47 a favor) y, sobre todo, de la solvencia en su juego.

Sin embargo, no es menos cierto que los culturalistas atraviesan una pequeña crisis de resultados. De las últimas cinco jornadas solo han sido capaces de sumar siete puntos de quince posibles encadenando cuatro empates y una sola victoria. Un bache que, gracias al trabajo previo y a los fallos de sus rivales, no les ha metido la presión en vena. Hay margen de error todavía, pero se antoja imprescindible retomar la senda del triunfo este mismo sábado en el Reino de León, donde recibirán al Real Unión, uno de los equipos más irregulares del grupo. La campaña de Llona y los suyos roza el sobresaliente, por eso todo lo que no sea terminar la Liga en primera posición —con lo que ello significa— se considerará un fracaso. Ese es el listón que ellos mismos han marcado y por el que van a seguir trabajando en el tramo final y decisivo. Necesitan reafirmarse ante su público y culminar marzo con el mayor número de puntos posible. Tras los vascos tocará visitar al filial del Barcelona, otro de los más débiles. Luego llegan curvas contra contrincantes directos y será importante mantener la distancia con el segundo clasificado. El club ha optado desde el principio por la prudencia, aunque no esconden cuál es el único objetivo. Nadie quiere oír hablar de disputar el play off. Y mientras, la afición se debate entre la alegría por verlo cada día más cerca y la calma tensa.

Vuelve Víctor García

Por otra parte, Llona recupera para este sábado a su lateral derecho Víctor García, que se perdió el último partido.