La ansiedad puede con la Cultural

El equipo leonés seguirá líder destacado pase lo que pase en la presente jornada, pese a empatar en el Reino de León frente al Real Unión (1-1). El gol encajado por Miguel Bañuz, con un error impropio en él, después de salvar posteriormente a su equipo con tres grandes intervenciones, a la postre no facilitó el triunfo culturalista en su Reino. Pese a que el partido arrancó con un disputa de la posesión del balón, que finalmente se decantó del lado culturalista, el cuadro irundarra supo mantener a línea a los de Llona. Con 0-1, el equipo leonés salió en la segunda mitad decidido a por el empate y más tarde por el triunfo. Antón Escobar igualó el tanto inicial de Eimil y los del Reino tuvieron tiempo más que de sobra para ganar. Pero no, la ansiedad atascó a una Cultural con más prisas de la cuenta para llegar al remate. Muchas ocasiones para vencer, peeo esa ansiedad pasó factura. Ojalá no se prolongue en los nueve partidos que restan por disputar. El ascenso directo a Segunda División es el objetivo. Llegados hasta aquí no se puede perder lo conquistado, entre otras razones porque la afición, que volvió a volcarse con los suyos, se merece la alegría de subir de nuevo al fútbol profesional.

La Cultural acometió el partido con un equipo de garantías. Un bloque para jugar. Salieron al ataque. Un conjunto pleno de vocación ofensiva. Ataque por los cuatro costados durante el partido y por parte de la Cultural sobre todo en la segunda mitad.

La Cultural afrontó el encuentro con la vista situada en la portería contraria. Con una defensa armada, el centro del campo se encontró con un rival que también quiso el dominio del balón. Cuando los de casa había adquirido peso en la medular y llegada arriba, surgió el gol visitante de Eimil, tras fallo garrafal de Miguel Bañuz en la recpeción del balón.

Con el peso del gol encajado, el conjunto culturalista se gripó. Notó el mazazo y llegó sólo con corazón y sin apenas acciones claras. El centro del campo con Kevin Presa no marcaba el ritmo adecuado. Así se retiraron los dos equipos a los vestuarios.

Ya en los segundos cuarenta y cinco minutos, la Cultural se hartó a penetrar por ambas bandas. Hasta que en una transición muy bien llevado, la culminaron entre Manu Justo y definitivamente Antón Escobar para llevar el balón a la red con la igualada.

El equipo leonés se volcó con ocasiones de Chacón, de Manu Justo, al larguero, de Artola, de Txus Alba... Pero también el Real Unión pudo ganar en dos manos a manos de Sergio Benito que el portero Bañuz se mostró salvador, con sendas intervenciones magnificas para salvar el empate para su equipo. Al final tablas. Y van cuatro empates seguidos para la Cultural. Cuatro puntos de doce. La ventaja es grande. Pleno de jornadas con el liderato en poder del equipo culturalista. La afición clama: "¡¡¡Que sí joder, que vamos a ascender!!!". No se les puede fallar, ni quitar esta gran ilusión.