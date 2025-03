Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Aún se le daba vueltas ayer a lo sucedido el pasado domingo ante el Lugo. Javi Rey reconoció ya entonces que al equipo le faltó algo. Y eso que no hubo, ha de ponerse mañana: «Tenemos que estar más metidos y más concentrados durante todo el choque. El paso de los días te lleva a superar la dura derrota. Ya dije el domingo que llegó en el peor momento, pero esto no para y hay que levantarse». Y centrándose ya en el de Tarragona, afirma: «Es un partidazo. Nos enfrentamos a un equipo que el año pasado se quedó a 30 segundos de ascender al fútbol profesional. Es muy competitivo y ya lo demostró aquí en la primera vuelta. El del domingo va a ser un encuentro muy similar y de detalles entre dos muy buenos equipos y con un ambiente de gala».

Javi Rey confirmó que no se correrá ningún riesgo con Borja Fernández y que se esperará al menos una semana más para contar con él. El vigués ya comenzó a integrarse ayer en el trabajo del resto del equipo. El que ya está al 100% es Esquerdo, que podría ser una de las principales novedades en el once del partido de mañana. No se descarta que como viene ocurriendo habitualmente en los encuentros de fuera de casa, el ourensano opte por una defensa de cinco y que Borja Valle pueda ser el sacrificado con respecto al domingo pasado. En ese caso cabe la posibilidad de que también vuelva al once Andoni y Sibille o Lancho.

Por su parte, en Tarragona aún no dan por descartado a Pablo Fernández. El máximo goleador del equipo (8 dianas) se retiró lesionado en los isquiotibiales en el duelo del pasado sábado en Zamora y ha estado entre algodones durante toda la semana.

«Es el momento de que todos demos un paso adelante», afirmó ayer el técnico grana. Dani Vidal se refirió a que el gran ambiente a favor de su equipo tiene que ser clave en el desenlace del choque: «Cuando el Nou Estadi hace ruido, es muy incómodo para el equipo rival».

El de mañana será un encuentro especial para Álex Mula, que jugó en el Club Gimnàstic la segunda mitad de la pasada temporada, midiéndose a la Deportiva en el partido de El Toralín, del que el lunes se cumple un año. Aquel día dio la asistencia del único tanto del choque. Y en el rival está Toni Leal, que posiblemente sea titular en el centro de la defensa. El gaditano fue blanquiazul la última campaña. También empezó de grana este curso el lateral Nil Jiménez, pero en el mercado invernal se marchó a la AD Mérida.

