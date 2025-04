La alegría por la clasificación del Abanca Ademar para la final a ocho de la Copa del Rey tras derrotar al Cangas 30-33 no pudo ser completa. En un lance del partido, Álex Lodos se tiró al suelo quejándose, al parecer, de su maltrecha rodilla. Se marchó de la pista sin poder apoyar y habrá que esperar a las pruebas médicas, pero no pinta nada bien. No pudo contener las lágrimas en el banquillo.