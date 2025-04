17:38

Previa y novedades

Después de 13 años sin hacerlo en partido oficial, la Deportiva acude el Ruta de la Plata para medirse al Zamora CF desde las 18.00 horas. Sus dos últimas visitas correspondieron con temporadas en las que el equipo berciano acabó ascendiendo a 2ª División y en la penúltima debutó como blanquiazul Borja Valle. Resta mes y medio para que acabe la Liga y éste partido es muy importante para seguir peleando por la clasificación para el play off y dejar a 9 puntos a su rival, a lo que habría que sumar el golaverage en caso de un triunfo tras el 2-2 de la 1ª vuelta.

Cuando empiece el choque del Ruta de la Plata, la Deportiva ya conocerá qué ha hecho la Cultural y al descanso sabrá cómo quedó el Club Gimnàstic. Pero en las dos anteriores jornadas en las que pinchó la Cultural y la Deportiva pudo recortar diferencias, el equipo de Javi Rey perdió. Un resultado positivo también haría bueno casi cualquier cosa que pase mañana en el Real Sociedad B-FC Andorra, el duelo entre dos rivales directos.

Javi Rey repite el mismo once que presentó la semana pasada contra el Real Unión Club.

El cuadro zamorano es un recién ascendido. Su buena racha de las últimas semanas, a pesar de la derrota del pasado domingo en Ourense, le ha colocado en disposición de pelear por la fase de ascenso. En su estadio han ganado cuatro equipos, pero desde el 1-2 con el Sestao River el 27 de octubre sólo ha perdido una vez como local. Es el equipo menos goleador del grupo y también el menos batido como local.

El ex blanquiazul Clavería se ha recuperado de los problemas físicos y formará en el once, mientras que Roni es baja por lesión. Ambos marcaron los goles en Ponferrada. Campabadal es la novedad en el lateral derecho, lo que hace que Rufo Lucero adelante su posición al extremo.

Alonso de Ena Wolf (Comité Aragonés) dirigirá el choque. A la Deportiva le ha pitado dos veces y en ambos casos ganó: 0-1 en Majadahonda el curso pasado y 2-1 al RC Celta Fortuna en el actual.

Contando con seguidores deportivistas que lleguen desde Salamanca, Valladolid y otros puntos del centro de España como Madrid, se espera la presencia de medio millar de seguidores blanquiazules en las gradas.