La Cultural cae ante la SD Tarazona y pone emoción al ascenso directo

De nuevo pintan bastos para la Cultural (1-0) tras caer también en la pasada salida ante el colista Barcelona Atlètic (2-0). El equipo leonés sigue empeñado en darle vida a sus rivales en la lucha por la primera plaza después de encajar una dolorosa derrota en el campo del Tarazona por 1-0, en un partido donde los locales marcaron el único gol del partido en la primera parte, obra de Luis Rivas, en una jugada polémica al pedir el conjunto de Llona falta sobre Rodri Suárez, pero los culturalistas no tuvieron ideas en ataque y fueron incapaces de generar peligro. El cuadro leonés, pese a la sorprendente derrota, se mantiene líder destacado de la Primera Federación con 58 puntos.

Sorprendió el entrenador culturalista, Raúl Llona, en el equipo titular, ya que dejó en el banquillo a algunos de sus más habituales, todos ellos apercibidos de suspensión, como es el caso de Álvaro Martínez, Artola y Luis Chacón. Todo hacía indicar que el míster riojano pensó más que en este partido en el del trascendental encuentro que tendrá la próxima jornada en el estadio Reino de León, en el que se jugará buena parte de sus opciones de dejar prácticamente sentenciada la Liga ante el Nàstic de Tarragona. El único de los apercibidos que sí jugó de inicio fue el defensa central Rodri Suárez, que formó pareja en el centro de la zaga con Fornos, con Víctor García, situado en el lateral derecho, y Víctor Ruiz, que fue una de las grandes novedades en el lateral zurdo, sustituyendo a Álvaro Martínez. En la línea medular, se reforzó la línea del centro del campo, situado Llona un trivote, con Bicho, Diego Barri y Sergi Maestre. Calderón fue otra de las novedades en el equipo titular, jugando por banda derecha, en lugar de Pibe, mientras que Antón Escobar entró por Samanes por el flanco izquierdo. La referencia en ataque fue el de siempre, su goleador, Manu Justo. Los visitantes jugaron de salida con un esquema táctico de 4-3-2-1.

El partido se jugó con mucha intensidad, con un equipo local presionando la salida del balón a la defensa de la Cultural, que tuvo muchas dificultades para poder sacar el esférico jugado en un estado del terreno de juego bastante irregular. Ninguno de los dos equipos consiguió hacerse con el dominio del partido, con alternativas en el juego y una lucha sin cuartel en la zona del centro del campo.

El primero en crear peligro fue el cuadro turiasonense en una falta lateral por la zona izquierda que acabó con un remate de cabeza de Cerdeño, libre de marca dentro del área, que se fue por encima del larguero a los 4 minutos. Los visitantes probaron fortuna en la otra área, con un disparo desde lejos de Bicho que se marchó alto en el 7. De nuevo, los de Raúl Llona buscaron sorprender a balón parado en un saque de esquina que peinó Rodri Suárez al segundo palo, la defensa local rechazó el esférico y a punto estuvo Fornos de conectar un intencionado remate, pero la zaga aragonesa desbarató el peligro en el 9. Los aragoneses probaron fortuna cuatri minutos más tarde con un chut desde la frontal del área que se fue alto. Todos estos acercamientos no pusieron a prueba a ninguno de los dos porteros.

Sin embargo, a la primera oportunidad clara de peligro del partido, llegó el 1-0 para el Tarazona, no exento de polémica. La jugada comenzó con una clara falta de entendimiento entre Rodri Suárez y el meta Bañuz, el balón quedó muerto entre los dos, y el delantero local, Luis Rivas, llegó por detrás en velocidad, realizó un empujón a Rodri Suárez, quedando el esférico solo para que el 11 del Tarazona enviara a placer el balón al fondo de las mallas en el minuto 29. El guion del encuentro cambió y a la Cultural le tocó asumir más riesgos. Calderón tuvo una buena oportunidad para poner las tablas en un lanzamiento de falta que se estrelló en primera instancia en la barrera y el remate lo recogió el 7 culturalista para ejecutar un fuerte remate con la zurda que detuvo con seguridad Fuoli en el 33. Los culturalistas sufrieron un nuevo revés en el encuentro tras la inoportuna lesión antes del descanso de Víctor García, quien fue sustituido por Lanchi. Al descanso se llegó con 1-0.

Tras la reanudación, el conjunto culturalista siguió teniendo problemas para generar juego ante la fuerte presión de los locales, que casi sorprenden de nuevo a la contra en un disparo que iba a puerta de Agüero, cruzándose providencial Rodri Suárez, enviando a córner en el 48. Los culturalistas lo intentaron en ataque con un remate mordido de Manu Justo, que desvió a saque de esquina la defensa rival en el 51.

Raúl Llona no lo vio claro en el banquillo culturalista, introduciendo un triple cambio ofensivo, entrando Luis Chacón, Artola y Pibe, que entraron por Diego Bari, Calderón y Antón Escobar. El esquema táctico varió de un 4-3-2-1 a un 4-2-3-1. Sin embargo, la presión a la que le sometió el cuadro local no le dejó ver con claridad la portería contraria. Un centro al área de Pibe, que despejó con los puños Fuoli, fue la única acción peligrosa reseñable de los culturalistas a falta de quince minutos para finalizar el partido. Los locales jugaron con mucha intensidad y no dejó jugar cómodo a la Cultural, que agotó sus cartuchos en ataque dando entrada al delantero del Júpiter Leonés Ian Martínez, que entró por el centrocampista Bicho. El partido llegó a su recta final con la incertidumbre en el marcador y con un líder que no supo superar a un rival que puso un muro defensivo infranqueable y que consiguió dejar los tres puntos en casa en su lucha por la salvación. Y la Cultural, pendiente de cerrar el ascenso directo en los seis últimos partidos de Liga. El domingo llega el Nàstic al Reino de León, a partir de las 19.00 horas.