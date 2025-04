Un filial distinto a todos los demás

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Las últimas dos victorias obtenidas por 1-3 en Salamanca y por 2-1 ante el Barakaldo CF han sacado al filial de Atlético Osasuna de la zona de descenso a 2ª Federación. Como la Deportiva, el conjunto navarro busca el tercer triunfo consecutivo, que sería un paso importante hacia una permanencia que los entrenadores fijan para este curso en el entorno de los 46-47 puntos. Por cierto, esto indica que si el Amorebieta no gana los seis partidos, descenderá, aunque las matemáticas no lo digan hasta dentro de varias jornadas.

El el cuadro rojillo un filial un tanto diferente a lo que son la mayoría. Así, utiliza un juego bastante directo, con menos elaboración que cualquier conjunto dependiente. «No es que sea un filial atípico por cómo juega, si no que tiene una identidad de club de jugar vertical y lo hace perfecto», subrayó el miércoles Javi Rey sobre este particular. En este sentido, uno de los jugadores más destacados y que es fundamental en esta forma de jugar es el centrocampista Asier Osambela, que el domingo no jugará al estar sancionado.

Jon García es el máximo realizador rojillo con siete dianas. Tres jugadores han logrado cuatro goles y otros cuatro futbolistas han hecho tres cada uno. Empatado con el Amorebieta (50), es el 2º equipo más goleado del grupo.

El conjunto de Santi Castillejo sólo ha perdido tres partidos en la 2ª vuelta, si bien el excesivo número de empates no le ha permitido despejar en la clasificación. De esas tres derrotas, dos fueron a domicilio, la última de ellas, el 2 de febrero en Lugo.

DESIGNACIÓN ARBITRAL

La bilbaína Olatz Rivera Olmedo (Comité Vasco) será la encargada del dirigir el partido del domingo en El Toralín. Esta debutante en la categoría —tras pitar una única temporada en 2ª Federación— ha dirigido un encuentro a cada uno de los contendientes de este fin de semana y ninguno venció: Gimnástica Segoviana 2-Deportiva 2 (jornada 2), partido en el que realizó un mal arbitraje, y Cultural 1-Atlético Osasuna Promesas 0 (jornada 5). Sólo en el último de los ocho partidos que ha pitado esta temporada se ha producido una victoria visitante.

Aunque varios partidos de la Deportiva ya han sido dirigidos por mujeres, éste será el primero en El Toralín.

PARTIDO DE URGENCIAS

Hoy arranca la 33ª con un duelo entre dos equipos en horas bajas que se están metiendo en problemas. Desde las 20.30 horas ese enfrenta en el Reina Sofía Unionistas y Arenteiro.