Toda una «final» culturalista en Orense hacia el ascenso

Raúl Llona lo tiene claro; el partido de este sábado frente al Ourense CF (19.00 horas, en FEF TV) «es una final». Suena a tópico, pero viniendo del entrenador riojano —que acostumbra a mantener un discurso nada alarmista para rebajar cualquier tensión extradeportiva— se traduce más bien en un mensaje a navegantes tanto externos como, sobre todo, internos. «Ganar nos acercará mucho al objetivo» del ascenso. «Lo considero una final porque ya nos queda poco margen de error y apenas cuatro jornadas con esta. Si logramos la victoria puede suponer un paso de gigante», subraya el máximo responsable del banquillo.

La Cultural, líder desde la primera jornada, podría permitirse ahora mismo un traspiés sin que ello variara la clasificación. Saltará al césped sabiendo lo que ha hecho su gran perseguidor; la SD Ponferadina, pero «eso no hará que cambiemos el plan de partido», insiste el preparador, quien no piensa en «otra cosa que no sea el ascenso directo». Asegura que no tiene un plan B pensado en estos momentos por si tocara ir al play off. «Te mentiría si dijera lo contrario. «Estamos a cinco puntos del segundo, para mí es una locura pensar en una fase de ascenso».

De cara al duelo de este fin de semana Llona podrá contar con todos sus jugadores, incluidos Víctor y Satrústegui, además del canterano Adri Castroviejo. De su rival —que atraviesa un mal momento— recuerda que desde la llegada del nuevo entrenador ha mejorado sustancialmente. «Las estadísticas me dicen poco, les costó adaptarse a la categoría, pero cuentan con jugadores muy importantes».

El equipo leonés estará acompañado por un millar de seguidores en Orense, una nueva muestra del compromiso que existe en la afición. «Siento orgullo y solo puedo darle las gracias. Quiero que vean a esa Cultural que no les falla». Para Llona los errores «puntuales» que cometieron en Bilbao hace una semana no son reflejo de ninguna crisis. «Debemos mostrar la misma cara que dimos ante el Nàstic». Lo que nadie se plantea dentro del cuerpo técnico culturalista es un cambio de esquema. «Nuestro modelo de juego está claro y sabemos que se puede pagar algún peaje, pero también nos dio muchas ventajas durante la temporada», insiste el preparador.

