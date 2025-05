La Deportiva puede sellar el play off

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina tratará de agotar sus opciones de dar caza al líder, pero sobre todo intentará asegurar su puesto de play off, que se complicaría en caso de caer este sábado. Desde las 16.00 horas recibe en El Toralín al Bilbao Athletic, el mejor equipo de la segunda vuelta con diferencia. El cuadro vasco no pierde fuera de casa desde principios de diciembre y sólo ha cedido un encuentro en la segunda parte del campeonato, después de perder 10 en la primera. El filial opta a meterse en puesto de play off e incluso a colocarse a sólo dos puntos de la Deportiva a falta de tres jornadas para acabar el campeonato.

A pesar de la derrota en Tarazona, el deportivismo espera que su equipo sea capaz de vencer hoy y meter presión a la Cultural, que disputa su partido a las siete de la tarde en O Couto ante el Ourense CF. Pierde Javi Rey para este encuentro a sus dos laterales habituales, Thomas Carrique y Álvaro Ramón, con lo que se intuye que Mario Jorrín y Andoni López, ex jugador del cuadro bilbaíno, ocuparán esos puestos. El primero debutaría así como titular en Liga, en la que apenas ha disputado 25 minutos con motivo de la visita a El Toralín de la Gimnástica Segoviana hace dos meses y medio. Kevin Sibille, Álex Mula o Cortés podrían ser otras novedades en el once. El preparador deportivista espera tener disponibles tanto a Andrés Prieto como a Borja Valle, que acabaron dañados el duelo de la semana pasada en tierras aragonesas. El cuadro vizcaíno podría repetir el once que derrotó a la Cultural el pasado fin de semana. Sin Peio Canales, que ya se ha asentado en el primer equipo, el delantero Ibai Sanz, que ha marcado 9 goles sin ser delantero habitual, e Iker Varela y Olabarrieta, que han logrado 5 cada uno, son las principales amenazas.

ÁRBITRO Y PRECEDENTES

Dirigirá el encuentro Alexandre Alemán Pérez (Comité Gran Canario), el colegiado que en la 4ª fecha del campeonato pitó el FC Andorra 1-Deportiva 1. Es la única vez que ha arbitrado un duelo el conjunto berciano. Ésta es su 4ª temporada en 1ª Federación y antes estuvo más de una década una docena seguida en 2ª División B. 5 victorias locales, 4 empates y 2 triunfos visitantes es su balance en esta campaña.

En la 1ª vuelta el duelo entre estos dos equipos acabó sin goles, si bien el cuadro bilbaíno fue muy superior, pero se encontró con un inconmensurable Andrés Prieto. El encuentro de hoy tiene precedentes en 2ª División, 2ª División B y Copa del Rey, de cuando los filiales jugaban dicha competición. Han sido 10, resueltos con 6 triunfos deportivistas y 4 empates. El último fue en la temporada 2015-2016 y se resolvió con un único gol de Yuri.

Un triunfo permitiría a la Deportiva dejar a su rival a 8 puntos más el coeficiente y situarse provisionalmente a 2 de la Cultural