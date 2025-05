El Ciudad de Ponferrada rozó la proeza, pero se va muy pronto

'Chivi' Merlo llora por lo que pudo ser y no fue.L. DE LA maTA

Como ocurrió la temporada pasada, un mal día fuera de casa en la primera ronda del play off dejó sin opciones de seguir peleando por el ascenso al Ciudad de Ponferrada/SDP. El cuadro de Oriol Pozo posiblemente aún tenía mucho más que dar de sí, pero ya no podrá mostrarlo. Los 21 puntos de desventaja del partido de ida pesaron mucho. Aun así, estuvo muy cerca de levantarlos. De hecho, con un poco más de acierto en la parte final y quizá si alguna decisión controvertida de la árbitra no se hubiese producido, podríamos estar hablando de otra cosa. 80-63 fue el resultado final, pero a falta de poco menos de un minuto vencía por 20 (80-60), estando a un punto de igualar la eliminatoria.

El primer tiempo fue bastante igualado y la remontada comenzó a verse factible mediado el tercer cuarto, cuando la diferencia empezó a crecer por encima de los 10 puntos.