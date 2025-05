Javi Rey: "No es hora de pensar en el derbi"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No enfadado, pero sí algo contrariado se mostró ayer Javi Rey ante la prensa. No entiende que con lo importante que es el partido ante el filial de la Real Sociedad, se esté pensando en el derbi: «No entiendo por qué pensamos en la semana que viene, si jugamos el domingo y los tres puntos del domingo son los más importantes del mundo. No podemos pensar en el derbi, tenemos que estar centrados en la Real Sociedad B, que es un partido tremendamente importante. Prensa, afición y trabajadores del club. Todos tenemos que estar centrados en la Real Sociedad B porque somos una familia para todo. Si queremos seguir dependiendo de nosotros mismos, tenemos que ganar ganar en Zubieta. Hay que poner el 100% de la energía en la Real Sociedad B».

ENTRA EN LA CONVOCATORIA

Después de marcar el gol del triunfo y caer lesionado en la recta final del partido de O Carballiño, Borja Fernández vuelve a una convocatoria. El vigués ha estado más de mes y medio fuera de juego y mañana será un posible recambio en la zona ancha, donde el técnico sólo disponía de Markel Lozano y Esquerdo.

Javi Rey habló de otros nombres propios como Nacho Castillo, Jorrín, Andoni López o Pau Ferrer. Del primero dijo que está entrenando bien y que no descarta que pueda entrar aún en alguna convocatoria, pero que no van a arriesgar un ápice, pues el objetivo es que esté con plenas garantías en el inicio de la pretemporada. En cuanto al delantero de Benicarló, subrayó que empezará en el banquillo porque está mostrándose como un revulsivo saliendo desde él. De este modo ha logrado tres goles en los últimos cuatro encuentros. Y sobre los laterales, que hicieron tan buena función el pasado fin de semana, tiene dudas sobre qué hacer ahora que regresan los habituales al haber cumplido sus correspondientes sanciones: «Tengo bastantes cosas claras, pero hay dos o tres dudas que igual no resuelvo hasta el domingo por la mañana».

HA GANADO A TODOS

La Deportiva ya ha jugado los dos partidos de Liga contra 16 de los 19 rivales y a todos les ha derrotado al menos una vez. Es el único conjunto que lo ha logrado. Le quedan tres equipos para completar la Liga y con los tres perdió en la 1ª vuelta, por lo que para completar la hazaña de derrotar a los 19, necesita ganar lo que le queda. Eso significaría ascender directamente. En la 1ª mitad del campeonato cayó 0-1 con la Real Sociedad B, 2-0 ante la Cultural y 1-2 frente al Sestao River.

DESPEDIDA

La peña Durandarte 1922 ha hecho un llamamiento en las redes sociales para acudir hoy a despedir al equipo cuando parta hacia Donosti. «Animamos a todo el mundo a que vaya a despedir a los jugadores y animarles para que vayan lo más motivados posible para este partido crucial que no espera el domingo contra la Real Sociedad B. Quedan tres finales. Es un reto muy difícil el que no espera, pero si todos ponemos de nuestra parte, seguro que lo conseguiremos». La cita es para las 14.45 horas en el aparcamiento del estadio.

