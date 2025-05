Publicado por Javier Pérez Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C no pudo completar un arranque de partido de ensueño, al caer por 5-2 ante las actuales Campeonas del Mundo, como el Vila-Sana Coop D'ivars. La vigésimo tercera jornada de la OK Liga Iberdrola copaba la particular subida al Everest de un Bembibre H.C. que se vació en el Municipal de Vila-Sana.