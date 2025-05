El arquitecto de un proyecto con éxito

Llegó en el año 2022 a la Cultural para hacerse cargo de la parcela deportiva. Y tres años después el resultado no ha podido ser mejor, el ascenso a Segunda División, a un futbol profesional que el club leonés saboreaba no hace mucho aunque de una manera efímera. Manzanera es el arquitecto de este proyecto que, con sus aciertos y errores, ha llevado la ilusión a la ciudad y la afición. Su apuesta por una plantilla a la que esta campaña se le han dado pocos retoques y por un entrenador con el que siempre ha ido de la mano han hecho posible que la Cultural vuelva a una categoría de la que no merece volver caerse. Ahora le toca marcar la pauta de la temporada 2025-2026 en Segunda.