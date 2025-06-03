Cucurella: «No hay título menor, queremos la Liga de Naciones»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Marc Cucurella regresa a Stuttgart, al estadio donde por una mano no señalada como penalti ante Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, comenzó a ser silbado en todos los partidos por los aficionados locales, en una situación que piensa se repetirá en la Liga de Naciones y para la que dijo estar «preparado».

«Los recuerdos son todos bonitos porque conseguimos el título que era lo que queríamos. Estoy preparado, creo que me van a volver a pitar, es parte del fútbol. No hice nada malo, queda como una anécdota y no me afecta. Que se centro el foco en mí, si ayuda a mis compañeros a estar más libres de presión, mejor», asegura en rueda de prensa la Ciudad del Fútbol. «La primera vez que te pasa te impacta porque no te lo esperas. Es difícil lidiar con eso, pero me ha pasado varias veces y voy preparado. No va a ser nuevo y voy mentalizado con que va a pasar, así que me centro en lo que puedo controlar, lo que pasa en el terreno de juego y todo lo demás quedará en una anécdota», añade.

Cucurella puso en valor la Liga de Naciones y la oportunidad que tiene la selección española de repetir título tras conquistar el torneo en 2023. «Al final ninguna competición es menor. Si estamos aquí es para intentar ganarla, no vamos a perder días de vacaciones para venir a pasearnos. Queremos ganarlas, da mucha felicidad y caché», valora. España se mide el jueves a Francia en semifinales, el mismo partido y la misma ronda que hace once meses en la Eurocopa.