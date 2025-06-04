El Reino de León tendrá que engalanarse

Un momento de la reunión que tuvieron ayer en León delegados de la Liga con la Cultural y el Ayuntamiento.DL

La Liga realizó ayer su particular ‘auditoría’ al Reino de León para que el estadio acometa las reformas pertinentes de cara a la próxima temporada, en la que la Cultural militará en Segunda División. Una delegación evaluó con lupa los puntos flacos de la instalación municipal y también las cosas positivas que ya posee. «Se llevaron una buena impresión», admiten fuentes del club consultadas por este periódico.

Para la comisión desplazada a la capital, uno de los puntos principales a mejorar será todo lo relacionado con la accesibilidad al estadio. Ahí se muestran implacables. Habrá que instalar rampas y también modificar ligeramente las taquillas de venta al público, entre otras medidas. Además, el entorno del Reino necesita un buen lavado de cara. De hecho, el Ayuntamiento ya tenía previsto acometer obras hace meses. Han empezado por el aparcamiento y continuarán por los alrededores.

En cuanto a la iluminación, lo que solicita la Liga es que se sustituyan los focos en mal estado o fundidos por unos nuevos. En principio no será necesario instalar luces en otros puntos. Lo que pocos saben, eso sí, es que las cuatro torres del estadio Reino de León deberán estar encendidas en todos los encuentros como locales de la Cultural con independencia de la hora a la que se celebre el partido. Para la Liga es obligatorio.

Otro aspecto que los enviados de la Liga exigen a la Cultural es volver a contar con una sala de vigiliancia específica para la Policía en la que recepcionar las imágenes que capten las cámaras que se colocarán dentro y fuera del Reino. El salto al fútbol profesional del conjunto leonés conlleva asimismo que el VAR estará presente en sus partidos como local. Y otra cosa que cambia es la publicidad, que deberá ser uniforme en todo el recinto, incluída la sala de prensa.

Otras exigencias

La Liga exige la instalación de tornos en todos los accesos al Reino de León para controlar el aforo. Eso ya se pidió en el anterior ascenso, en la 2017-2018, aunque al venir de Segunda B, a la Cultural le dieron un año de margen para colocarlos. Como no lograron la permanencia, esa medida nunca se llegó a implementar. Para algunas medidas, los propios representantes de la Liga ya adelantaron al club que tendrán un mayor margen de maniobra.

Otra de las novedades de cara a la 2025-26 será la presencia de un director de partido enviado por ellos mismos que se encargará de vigilar que la Cultural cumple con toda la normativa y, en su defecto, de tomar nota con las deficiencias. Cualquier incumplimiento conllevará multas para el club.

Habrá que instalar rampas de acceso, sustituir focos fundidos e intervenir en todo el entorno del estadio