Díez Quiñones se apunta el Provincial de Lance en el río Sil

Juan Carlos Díez Quiñones inscribió su nombre con letras de oro en el palmarés del Provincial de Salmónidos Lance. Lo hizo coronándose como campeón en las aguas del río Sil por delante de Julio Hernández Gonzalo y Marcelino de la Calle Herrera.

En una competición que resultó todo un éxito a pesar del alto caudal del río, en el EDS de Ponferrada los 20 participantes demostraron su buen hacer para dibujar una competición intensa y emocionante que al final se decantaba del lado de Juan Carlos con 13 puestos totales tras disputarse todas las mangas después de sumar 35 capturas. Con cuatro más finalizaba Julio Hernández que, eso sí, lograba contabilizar 18 puestos. El tercer peldaño del podio iba a parar a manos de Marcelino ya con 21 puestos totales y un bagaje de 36 truchas. El Provincial tuvo también como protagonistas a otros pescadores que se quedaban a las puertas del cuadro de honor y que completaban el top-10 en la clasificación general. Francisco Javier Lafuente (4º), José Manuel Juan Cifuentes (5º), Carlos González Calatrava (6º), Sergio Pérez (7º), Carlos Álvarez Prieto (8º), David Álvarez (9º) y José Antonio Guerrero (10º). Respecto al mayor número de truchas capturadas ese honor recaía en Julio Hernández mientras que la de mayor tamaño tenía como poseedor a José Manuel Juan Cifuentes con 60 centímetros. La calidad de la competición vino determinada por los pescadores que tomaron parte en ella, algunos de ellos campeones autonómicos y nacionales y siempre destacados en los diferentes torneos en los que toman parte. Y todo en un escenario espectacular como el Sil en un tramo de la temporada en la que los ríos empiezan a verse menos bravos y con caudales cada vez más acordes para la actividad de la pesca.