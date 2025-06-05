El Toralín ha de ser determinante

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Está claro que los que juegan son los jugadores y no la grada, pero desde luego que la comunión equipo-afición fue determinante en muchos momentos y mañana tiene que serlo para procurar la remontada en la eliminatoria que necesita la SD Ponferradina para pasar a la final. Si un día necesita el equipo a la hinchada ése es mañana.

Va a haber un gran ambiente en El Toralín e incluso ya desde antes. Habrá recibimiento al equipo y mosaico. Y luego, a tratar de marcar cuanto antes para que no entren los nervios. Pero sobre todo, no encajar. Ahora no es como antes, que un gol del rival te obligaría inexcusablemente a meter tres, pero encajar sí obliga a meter dos para forzar la prórroga.

La plantilla del Antequera CF viaja hoy en avión a Santiago de Compostela El plantel del Antequera CF emprende hoy viaje hacia El Bierzo para afrontar el choque ante la Deportiva. El viaje tiene tres fases. Primero se desplazará por carretera a Málaga, desde allí volará en avión a Santiago de Compostela, completando de nuevo por carretera el viaje hasta Ponferrada.



Al margen del equipo blanquiverde, dos autobuses de aficionados viajan desde esta medianoche a Ponferrada para acudir al partido de mañana. Además, también habrá un número indeterminado de seguidores que viajen por su cuenta.



Álex Rubio, autor del tanto en el partido de ida que da ventaja al Antequera CF, reflexionó ayer sobre el choque para El Sol de Antequera: «No te puedes relajar en ningún momento en estos tipos de partidos y menos ante la Ponferradina. Tenemos que ir allí a hacer un partido igual que hicimos aquí, apretarles arriba, ir a ganar el partido y no nos podemos relajar en ningún momento. Creo que ellos allí van a salir a morder. Imagino que su campo estará lleno y el terreno es pequeño [es de suponer que quería decir estadio, porque si se refiere al terreno de juego, no está muy enterado de dónde va a jugar]. Tienen que meter un gol, con lo cual tienen que salir a por todas. La clave va a ser meter otro gol lo antes posible para no sufrir».

Volver a ser la SDP de los últimos partidos en casa, sobre todo la del día del Bilbao Athletic, será determinante. El equipo habrá de superar esa presión y ese cierre de líneas que le impidieron tener fluidez en el partido de ida en El Maulí el sábado pasado.

Las principales incógnitas están en si Andoni López y/o Doué volverán al equipo inicial y quién ocupará la punta.

SE LIBERAN LOS CARNETS

En la tarde de ayer terminó el plazo que los socios tenían para retirar sus entradas de cara al duelo de mañana. A partir de hoy los asientos de los carnets cuyas entradas no se retiraron quedan liberados. Sumando las entradas que compraron los socios, los no socios, las enviadas al Antequera y los puestos que corresponden a los Protectores (suponiendo que vayan todos), ya hay asegurados cerca de 7.000 asistentes al duelo. Quedan algo más de 1.500 localidades que se ponen a la venta desde esta mañana.

EL MISMO QUE HACE UN AÑO

La designación arbitral realizada para el partido de vuelta trae a un árbitro con el que la Deportiva ha perdido las dos veces que se lo ha cruzado y que dirigió el último choque del conjunto berciano la pasada temporada, es decir, hace un año este fin de semana. El ceheginero de 35 años Juan Antonio Campos Salinas (Comité Murciano) cumple su 4ª temporada en la categoría tras militar 7 en 2ª División B. En la temporada 2017-2018 pitó el CF Talevera de la Reina 2-Deportiva 0, posiblemente el peor partido del conjunto berciano en la última década. El curso pasado también dirigió el encuentro de vuelta de semifinales del play off entre Córdoba CF y Deportiva. Acabó 2-1.