RMD impulsa entre los niños el ajedrez en el V Torneo Infantil Pequeños Gigantes

Cerca de cuatrocientos escolares de la provincia de León, entre 6 y 12 años, participarán este sábado en la explanada del Hostal San Marcos en la quinta edición del torneo infantil de ajedrez Pequeños Gigantes, una cita que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León y que supone la cuenta atrás para el Magistral Ciudad de León, que disputará el próximo mes de julio su XXXVIII edición, un gran torneo que siempre despierta las mejores expectativas.

Pequeños Gigantes, un proyecto impulsado por la Fundación RMD, promueve la educación en valores a través del ajedrez, fomenta la igualdad y sensibiliza sobre la sostenibilidad. La explanada de San Marcos se convertirá en un gran tablero al aire libre, con treinta y dos ajedreces gigantes fabricados con materiales reciclados, sobre los que competirán los sesenta y cuatro equipos inscritos en el torneo.

El sistema de juego contempla una fase clasificatoria y una fase final, con partidas rápidas de veinte minutos y dinámicas adaptadas a los más pequeños, con sistema de liga y posteriormente eliminatorias hasta la final entre equipos mixtos de entre tres y seis jugadores.

Esta iniciativa ya ha recorrido las principales ciudades de España y ha dado el salto internacional con presencia en reuniones como el Norway Chess, celebrado en Stavanger (Noruega).

El próximo 22 de noviembre León acogerá también la Final Internacional del torneo, consolidando a la ciudad como uno de los referentes de esta extraordinaria iniciativa, que siempre cuenta con una espectacular participación entre los escolares.