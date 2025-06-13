El Trepalio FS agranda su historia

Publicado por Redacción Murcia Creado: Actualizado:

El Trepalio continúa haciendo historia. Tras proclamarse campeón del Grupo 2 de la División de Honor Juvenil, el equipo se hizo con una plaza en la Copa de España de la categoría, logró hacerse con un sitio en la fase final del Campeonato de España sub 19 tras derrotar en los octavos de final al Colo Colo aragonés (4-3). En el tercer partido de cuartos de final del Campeonato de España sub-19 masculino se deshizo del San Fernando tinerfeño al que derrotó por 2-5, en un partido que comenzaba con ritmo alto y respeto por parte de ambos conjuntos. No sería hasta el minuto nueve de juego cuando Viyapa marcaba el 0-1 para el Trepalio León Sala. Tres minutos más tarde, Tato ampliaba la renta y Samu, a pocos segundos para el descanso, marcaba el 0-3 con el que finalizó la primer parte.

Tras el paso por vestuarios, Tato volvía a marcar para el conjunto leonés, que aumentaba la diferencia en el electrónico. A falta de aproximadamente diez minutos para la conclusión, AD Duggi San Fernando arriesgaba con el portero jugador con el objetivo de recortar diferencias. La insistencia surtía efecto y Andrés, superado el ecuador del segundo acto, marcaba el 1-4.

Ya en el tramo final, Álex hacía el quinto para los de Francisco Ugidos, que verían como Miguel Plasencia, prácticamente sobre la bocina, hacía el definitivo 2-5, resultado con el que se llegaba al final del partido y que permite al Trepalio León Sala alcanzar las semifinales del Campeonato de España sub-19 masculino de clubes.