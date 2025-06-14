Temporada para enmarcar del Trepalio pese a caer ante el Barça

Publicado por Redacción Murcia Creado: Actualizado:

TREPALIO FS 1

Mini, Viyapa, Pablo Tajadura, Samuel y Tato, -cinco inicial-, después jugaron Héctor, Víctor, Moisés, Marco, Paniagua, Darío, Zoilo, Iker y Álex Álvarez.

BARÇA 8

Gerard, Jordi, Roger, Marcos Salido y Unai Izquierdo, -cinco inicial-, luego lo hicieron Dennis, Naim Rafols, Sirius Coli, Pol Falomi, Pau, Héctor, Izan Sequero y Gaizka.

Goles: 0-1, min 4: Jordi; 0-2, min 12: Jordi; 0-3, min 13: Gaizka; 0-4, min 16: Pau;1-4, min 21: Samu; 1-5, min 30: Sirius; 1-6, min 31: Gaizka; 1-7, min 37: Pau; 1-8, min 40: Sirius. Árbitros: TIllera Guillén y Leal Pérez (Valencia). Mostraron cartulina amarilla a Pani, por el Trepalio FS; y a Pau y Gerard, por el Barça. Incidencias: Palacio de Deportes de Murcia. Alrededor de 200 espectadores se dieron cita en las gradas para presenciar la segunda semifinal.

No pudo ser. El Trepalio cerró su histórica participación en el Campeonato de España de Clubes Masculino de Fútbol Sala con una clara derrota frente al Barça (1-8), un claro candidato al título de campeón y que disputará la final frente al Sala 10 Zaragoza que superó al anfitrión El Pozo Murcia (4-2), que no empaña para nada su soberbia temporada que concluye en las semifinales de la competición pero que certifica en finalizar entre los cuatro mejores equipos de España en la categoría juvenil.

Pronto comenzó a encarrilar el pase a la final el equipo catalán por Jordi abría la cuenta goleadora en el minuto 4, aumentado la diferencia el mismo jugador ocho minutos más tarde, para redondear Gaizca y Pau el resultado con un elocuente 0-4 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por vestuarios Moisés batió la portería azulgrana en el primer minutos de juego, pero los catalanes poco a poco volvieron a poner tierra de por medio hasta redondear el 1-8 en el luminoso que daba el pase a la final al Barça.