La segunda posición puede volver a ser decisiva para la Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de décadas en las que el valor doble de los goles en campo contrario decidía eliminatorias y en las que los penaltis deshacían empates, desde hace unas campañas asistimos a otras fórmulas de dirimir ganadores de eliminatorias en caso de igualadas. El valor doble de los goles a domicilio era muy injusto, pues el equipo que jugaba la vuelta fuera de casa tenía ventaja: la que le otorgaba la prórroga. Era media hora más para marcar fuera y tener esa ventaja. Y el sufrimiento que traen los penaltis y que en Ponferrada se conoce bien en fases de ascenso, sobre todo por aquellas tandas contra Eldense, Mallorca Atlético y Sant Andreu, se han sustituido por algo que resalta los méritos de la Liga regular.

En la temporada 2019-2020 (la del coronavirus) asistimos a las últimas tandas de penaltis en el play off de ascenso a 2ª División. Precisamente las últimas fueron en las que el Sabadell se cargó a la Cultural y el Barcelona Atlètic al CD Badajoz. Después de ello sólo hubo penaltis en otras fases de ascenso jugadas por concentración en las que se acabaron midiendo equipos que finalizaron la Liga en el mismo puesto en distintos grupos.

La UD Ibiza y el UCAM CF, que se acabarían enfrentando en semifinales, eliminaron a los filiales de Real Madrid y Barcelona en la temporada 2020-2021 tras empatar respectivamente 0-0 y 2-2. Fueron los primeros conjuntos en hacer valer el mérito del mejor puesto liguero. En la 2021-2022 no sucedió, pero en la 2022-2023 el CD Castellón empató en el global 4-4 con el RC Deportivo y pasó a la final, lo mismo que el Eldense ante el Real Madrid Castilla, en este caso para acabar ascendiendo, pues era una de las finales. En la pasada temporada no se decidió ninguna eliminatoria de ascenso por este sistema, pues no las hubo que llegasen al final de la prórroga con empate. Y en la actual ya van dos. Tras darse un 0-1 en cada campo, la Real Sociedad B eliminó a la AD Mérida al ser 3ª del grupo I y su rival 4º del II. Y la Deportiva se clasificó para la final tras perder 1-0 en Antequera y vencer 2-1 en El Toralín al cuadro malagueño, después de ser 2ª del grupo I y su rival acabar 5º del II.

VUELTA AL TRABAJO

Aunque varios jugadores asistieron ayer de forma voluntaria al gimnasio, el regreso de la plantilla de la Deportiva a los entrenamientos está fijado para esta mañana. Es tal la expectación, que los aficionados buscan las noticias de 1ª mano y más de uno preguntaba ayer por el estado de Cortés. El delantero padece una lesión en las costillas. No se ha determinado si hay rotura, fisura o sólo un fuerte golpe. Hoy se verá en el Jesús Tartilán si el futbolista puede correr y si hay alguna opción de que pueda intervenir en el encuentro ante el FC Andorra.