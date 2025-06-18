Manos a la obra en el Reino de León

La Cultural Leonesa comienza, con la retirada del césped, las obras necesarias para adaptar el estadio municipal Reino de León a las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), tras su ascenso a la Segunda División.

Entre las modificaciones requeridas para la nueva categoría figuran el aforo, en la actualidad suficiente pero que tendría que adaptarse a las medidas de seguridad por la segura mayor presencia de aficiones rivales que en las últimas temporadas en Primera Federación, así como el acceso al estadio con tornos homologados y otros aspectos publicitarios y vinculados al marcador.

Ya se han iniciado desde principio de esta semana los trabajos que conllevarán la retirada del césped para subsanar las deficiencias que pudieran afectar al normal desarrollo de la competición a partir del próximo mes de agosto, si bien la Cultural disputará su primer encuentro de la temporada como local en LaLiga Hypermotion en el mes de septiembre, por lo que ya ha solicitado que las primeras jornadas tenga que actuar como visitante, hasta que el nuevo césped del Reino de León adquiera la consistencia que precisa para disputar los partidos oficiales.

En sus dos visitas realizadas a la instalación, los representantes de la LFP ya exigieron que se actuara, de manera inmediata, en el terreno de juego para unificar la tonalidad, tal y como está fijado para todos los equipos de Segunda División.