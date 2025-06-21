Tercera edición del Torneo 3x3 BF León: emoción garantizada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León acogió la tercera edición del Torneo 3x3 BF León, organizado por el Club Baloncesto Femenino León, que clausuró la temporada. Equipos locales y visitantes llenaron las canchas de intensidad en partidos de 10 minutos, con un límite de 12 segundos por posesión y la posibilidad de finalizar al alcanzar 15 puntos.

La novedad de las cartas estratégicas, usadas una vez por partido en balón muerto, añadió un toque táctico. En caso de empate, una prórroga con “canasta de oro” decidía el ganador. Con un ambiente vibrante, el torneo reafirmó su lugar en el calendario deportivo leonés.