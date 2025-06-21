Madrid: ganar y mejorar la imagen

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Real Madrid se enfrenta este domingo al Pachuca mexicano (21.00 horas, en Telecinco) en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, en un partido de vital importancia para el futuro del conjunto blanco en el torneo. El equipo de Xabi Alonso necesita ganar para mantener sus aspiraciones de clasificarse para los octavos de final tras el empate contra el Al Hilal (1-1) en el debut del técnico guipuzcoano en el banquillo merengue. Su segundo rival en el Mundial, actual campeón de la Concacaf, se encuentra en una situación complicada después de perder contra el Salzburgo (1-2), por lo que en caso de volver a caer quedará eliminado. Los blancos derrotaron hace medio año al equipo mexicano, al que el conjunto entonces dirigido por Carlo Ancelotti goleó por 3-0 en la final de la Copa Intercontinental disputada el pasado mes de diciembre Xabi Alonso todavía no podrá contar con Kylian Mbappé, ya que todavía no está en condiciones de jugar tras sufrir una gastroenteritis en Estados Unidos.

La ausencia de la estrella francesa supone un problema para el entrenador del Madrid, ya que el equipo tiene dificultades para generar ocasiones de gol y Mbappé es siempre un arma muy importante en ataque.

La clave del partido pasará por algunos jugadores que están siendo señalados por su bajo nivel de forma y que necesitan dar un golpe encima de la mesa. Principalmente, Vinicius, Rodrygo y Bellingham no están siendo capaces de ser esos futbolistas que marcan la diferencia en los partidos igualados. Hasta el propio Courtois, que era quien más seguridad daba siempre, ahora no oculta la impotencia de su equipo. El portero belga reconoció tras el empate en el Mundial que los problemas de la temporada pasada no se iban a solucionar en un partido. Por tanto, este encuentro contra el Pachuca estará más enfocado en mejorar, aunque con el equipo blanco marcado por la exigencia de los resultados, ya que en el Real Madrid no sirve más que la victoria.

El calor, el momento físico y la dinámica negativa de la temporada pasada provocaron que el equipo no tuviera una brillante actuación en su primer partido.