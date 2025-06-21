Carlos Alcaraz, finalista de Queen's contra Lehecka

Carlos Alcaraz de España celebra su victoria contra Roberto Bautista Agut de España después de su partido de semifinales en el torneo de tenis Queen's Club Championships en Londres, Gran Bretaña, el 21 de junio de 2025. EFE/EPA/DAVID CLIFFEFE

A base de saques directos, como si de un cañonero se tratara, Carlos Alcaraz se ganó este sábado el derecho a disputar su segunda final en Queen's. El murciano se llevó el duelo de españoles ante Roberto Bautista y se jugará el título este domingo (15:00 hora española) ante el checo Jiri Lehecka.

La mejoría en el saque que ya se avistó en el triunfo contra Arthur Rinderknech, continuó contra el castellonense, anotándose un nuevo récord de saques directos en un partido a tres sets. Nunca había hecho tantos (12) en un encuentro de este estilo, superando las cuatro veces que se había quedado encallado en once.

Con este servicio, más que afinado, y con unos niveles de diversión que elevan su competitividad, Alcaraz puede sumar este domingo su vigesimoprimer título, el cuarto sobre hierba tras los dos Wimbledon (2023 y 2024) y el Queen's que ya logró hace dos años. Su registro en esta superficie es, además, de otro mundo. Ha ganado 28 de los 31 encuentros que ha disputado, perdiendo solo contra Daniil Medvedev en Wimbledon 2021, Jannik Sinner en Wimbledon 2022 y Queen's 2024 contra Jack Draper, y ningún maestro de la raqueta se le acerca. El que más se le aproxima es Novak Djokovic, que consiguió un 22-8 en sus primeros treinta encuentros en el pasto.

Bautista, todo un competidor que a sus 37 años mantiene la ilusión y la entrega, consiguió controlar a la bestia murciana e hizo un partido más que digno, sin darse por vencido en ningún momento y perdiendo solo por un 'break' en cada set. Tras estar hace un año fuera de los 100 primeros del mundo, tras la grave lesión de peroné que sufrió, el de Castellón se plantó en estas semifinales tras tres triunfos consecutivos a tres sets, con el que gran desgaste que eso conlleva.

Bautista, dignísimo Aun así, Bautista niveló la hipotética desventaja física con su juego de ataque y sin permitir intercambios extenuantes. Su problema es que la derecha de Alcaraz despedía fuego y tenía una facilidad pasmosa para encontrar golpes ganadores. En total, conectó 36. Una barbaridad para un encuentro que no se fue ni al tercer set. No porque Bautista no lo intentara con un acelerón final en el que llegó a disfrutar de su primera y única bola de rotura, sino porque Alcaraz tiene tal idilio con la hierba que incluso se desconecta menos en ella que en otros tapetes.

A Queen's, donde sumó su decimoséptima victoria consecutiva en el circuito, le tiene tomada la medida y este domingo podrá convertirse en el segundo español en conquistar el torneo en dos ocasiones, como ya hizo Feliciano López en 2017 y 2019.

Para ello tendrá que inclinar a Jiri Lehecka, que evitó la final deseada por el torneo al imponerse al británico Jack Draper por 6-4, 4-6 y 7-5. El checo, verdugo de Alcaraz este año en Doha, ya perdió ante el murciano en estas pistas en 2023, pero a este duelo llega más hecho, con sus primeros títulos en el bolsillo y ya consolidado entre los treinta mejores del mundo.