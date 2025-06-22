El Madrid se crece ante el Pachuca

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Por su enorme calidad, su pegada y las intervenciones en los momentos clave de Thibaut Courtois en la serie otro día en la oficina, el Real Madrid se sobrepuso a la absurda expulsión de Raúl Asencio en el inicio para someter a un Pachuca tan voluntarioso como limitado (3-1). Determinantes también las acertadas decisiones de Xabi Alonso, que en todo momento supo leer el partido. Bellingham en su faceta de llegador, Arda Güler y, ya en la segunda parte, el multiusos Fede Valverde, marcaron la diferencia. El Pachuca ya está eliminado y el Madrid acaricia los octavos de final, con el Manchester City o la Juventus en el horizonte. Otro nivel.

Xabi Alonso no lo veía claro y aprovechó la pausa de hidratación para tocar teclas. Retrasó a Valverde al eje del centro del campo y dio carrete a Güler. Así se ordenó mejor el Madrid, que aprovechó su primera llegada para marcar. Cuestión de rapidez y calidad individual. Salida de manual entre Valverde, Fran y Gonzalo y definición maravillosa de Bellingham, decidido al internarse y preciso en el disparo con la zurda, raso y cruzado. El Madrid, con muchas lagunas en su juego y con uno menos, supo aguantar y poco a poco aumentó su renta para lograr la primera victoria en el Mundial.