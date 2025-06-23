El obispo bendice al Colegio Leonés

Jesús Fernández González (Selga de Ordás —León— 1955), obispo de Córdoba, visitó a la expedición del Colegio Leonés que lidera Pepe Estrada en el Campeonato de España de Mini Baloncesto para darle ánimos de cara al campeonato que se está disputando en Córdoba. El obispo Jesús Fernández compartió mesa y mantel con el equipo alevín del Colegio Leonés en la residencia en la que están alojados y recibió el regalo de una camiseta firmada por todos los integrantes del Colegio Leonés desplazados.

En cuanto a la competición que se desarrolla en el nacional de Córdoba, se produjo la segunda victoria para el alevín A del Colegio Leonés. Los de Jorge García se impusieron a Jovent AJ Pallicer por 65-110. El equipo colegial buscará este martes el pase a octavos de final frente a Sotillo de La Rioja.