El mejor tenis de León echa el cierre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las instalaciones del Conde Luna sirvieron para la cena final de la XVII temporada de la Liga Amiguetes con una asistencia de 70 personas. Una temporada que ha batido su récord de participación con 122 inscritos, distribuidos en 11 categorías diferentes que han jugado desde el 15 de septiembre al 15 de junio en las diferentes sociedades de León, siendo el Recreo Industrial el club organizador-Amiguetes del Tenis. Ya está preparando la siguiente temporada, deseando un feliz verano a todos.

La gala de confraternización sirvió para poner el punto final a la XVII edición de la Liga Amiguetes del Tenis, contando con la presencia de un nutrido grupo de comensales que antes participaron en un campeonato que continúa teniendo muchos fieles a una cita que cuenta con un gran número de adeptos.

La competición se desarrolló desde el mes de septiembre de 2024 hasta el mes de junio de 2025, participando un gran número de aficionados al tenis que volvió a pasar con amplitud la centena de practicantes de este deporte de la raqueta.

En esta edición continuaron disputándose las divisiones de las franjas de edades habituales, con las nuevas categorías que certificaron de nuevo de esta manera que la edad no es impedimento para disfrutar del tenis.