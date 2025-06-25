La Cultural continúa con Maestre

Sergi Maestre (Barcelona, 1990) sella su continuidad en cuanto al capítulo de renovaciones de la Cultural en su regreso a Segunda División, en la que de de nuevo contará con el centrocampista catalán. El jugador de 34 años, que llegó el pasado verano al cuadro leonés procedente del UE Sabadell, participó en 34 partidos —21 de ellos como titular— para un total de 1.939 minutos, siendo uno de los jugadores con más peso específico en el conjunto blanco.

Sin embargo, Maestre no pudo disputar los últimos encuentros por lesión, entre ellos el definitivo ante el FC Andorra (1-1), como tampoco pudo componer las alineaciones en la final por el título de campeón de la Primera Federación ante el AD Ceuta.

Con el centrocampista Maestre ya renovado, la Cultural cuenta en su plantilla con los que siguen en la disciplina leonesa Miguel Bañuz en la portería; los defensas Víctor García, Eneko Satrústegui, Quique Fornos, Guzmán Ortega y Rodri Suárez, estos dos últimos, al igual que el centrocampista Adrián Suárez, al ampliarse su contrato, también en la medular Javier Fernández «Bicho» y en las posiciones más ofensivas, Agustín Pastoriza «Pibe» y Manu Justo.

De momento siguen 11 futbolistas en la plantilla, aunque el club leonés valorará en las próximas fechas si opta por las cesiones de los defensas Rodri Suárez y Guzmán Ortega, además de con el mediocampista Adrián Ruiz.

Los que no continúan en la Cultural son Amigo, Víctor Ruiz, Carlos Calderón, Txus Alba, Ian Martínez, Santi Samanes, Luis Chacón (regresó al Dépor tras su cesión), Álvaro Martínez, Diego Barri, Kevin Presa, Juan Artola, Lanchi y Antón Escobar, junto a otros que podrían ser cedidos tras su regreso al club leonés, casos de David López y Nico Toca, procedentes del CD Illescas y de la Gimnástica Torrelavega.