Ademar oficializa a Gonzalo Pérez

El extremo derecho de 26 años y 1,75 de estatura Gonzalo Pérez Arce vuelve a la disciplina del Abanca Ademar tres temporadas después de su marcha, como adelantó Diario de León en su edición del pasado 10 de mayo, en lo que supondrá su vuelta al balonmano español tras las experiencias en Polonia y Alemania.

El menor de la saga Pérez Arce —su hermano Rodrigo es el actual capitán ademarista— abandonó el equipo de su tierra en el que se formó desde categorías inferiores en junio de 2022, previo pago de la cláusula de rescisión de en torno a los 15.000 euros, para comprometerse con el Orlen Wisla Plock.

Su paso por el campeón polaco no fue todo lo exitoso que esperaba el extremo internacional leonés de 26 años y 1,75 de estatura y, tras no entrar en los planes del técnico Xavi Sabaté después de dos temporadas, la pasada vivió otra experiencia en el balonmano alemán con el BBM Bietigheim a las órdenes de otro técnico español, el exademarista Iker Romero.

El acuerdo será por tan solo una temporada ya que el exinternacional español ya tenía un acuerdo previo con otro club europeo y su intención era volver al equipo leonés que, de este modo, cubre la importante baja del también internacional Carlos Álvarez.

Álvarez, máximo goleador las dos últimas temporadas de la Liga Asobal, abandonó el equipo previo pago de la cláusula de rescisión para enrolarse en el Sporting Portugal, campeón de Liga y Copa luso. De esta forma, los hermanos Pérez Arce volverán a formar pareja en el equipo que dirige Daniel Gordo y que participará la próxima campaña en la Liga Europa tras ganarse el billete con el subcampeona de la Copa del Rey. Un refuerzo, el de Gonzalo Pérez, que vendrá muy bien al equipo de Gordo.