La SD Ponferradina ya sabe sus fechas de Liga

La Deportiva empezará la Liga el 30 o 31 de agosto y no jugará ningún miércoles.ana f. barredo

La RFEF celebró este lunes su Asamblea General y en ella aprobó los calendarios de las competiciones nacionales, es decir, todas las fechas que regirán en cada categoría, así como otros aspectos del desarrollo de las competiciones. Como ya adelantó este periódico, la Liga empezará el fin de semana del 30 y 31 de agosto y acabará el del 23 y 24 de mayo del 2016. No habrá jornadas intersemanales, si bien la jornada 19, tiene en previsión disputarse el sábado 10 de enero para no coincidir con la final de la Supercopa de España, aunque la adaptación de horarios podría permitir que hubiese choques en al mañana del domingo y a primera hora de esa tarde. El play off de ascenso tendrá lugar el 31 de mayo y el 7, 14 y 21 de junio del año que viene.

COPA DEL REY

En la edición de la temporada que empieza este martes sólo se jugarán en fin de semana la ida y vuelta (este año será a dos partidos) de la previa así como la final. Esto implica que no habrá que mover ninguna jornada de Liga para situar una ronda de Copa. Empezará para el conjunto berciano el 29 de octubre fuera ante un equipo probablemente de 2ª RFEF. Se introduce la novedad de criterios de proximidad geográfica en los enfrentamientos de las dos primeras eliminatorias.

ORDEN DE PARTIDOS

A partir de las ocho de esta tarde se conocerá el orden de partidos de cada categoría, por lo que cada conjunto ya sabrá a quién se mide en cada una de las 38 fechas de competición. La Deportiva ha solicitado empezar la Liga fuera y jugar en casa en las Fiestas de la Encina.

MODERADO OPTIMISMO

La Deportiva tiene fundadas esperanzas de que las negociaciones para la renovación de Andoni López fructifiquen. Incluso podría pasar lo mismo con Lancho. Con el resto de los renovables o porque ya se han ido o porque se van a ir, no existe ese optimismo.