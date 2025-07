Es clave acertar en la dirección

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Uno de los principales problemas de la última temporada en la Deportiva estuvo en el mediocentro. El equipo se quedó cojo desde el día antes de empezar la Liga con la lesión de Nacho Castillo y los constantes problemas físicos de Borja Fernández lastraron la creación de juego blanquiazul. Esquerdo fue lo más parecido a un creador de juego, pero con eso no bastó. En esta temporada continuará el valenciano y debutará el de Ameyugo con la incógnita de cómo será su respuesta tras un año parado. Por su parte, el vigués deberá dar un paso adelante. Doué parece que no seguirá y Markel Lozano no se le ofreció la renovación. El jugador vasco se ha comprometido con el Zamora CF y a orillas del Duero compartirá equipo y posición con Pablo Clavería. Es decir, compondrán en algunos partidos la dirección de juego titular de la Deportiva 2023-2024. Precisamente en Zamora marcó Markel Lozano un gol que fue clave en la parte final de la Liga para llegar a la última jornada con opciones de ascender directamente.

En cuanto a la delantera, la posible marcha de Álex Costa abre la puerta a sumar a la lista de ofertas de renovación a Pau Ferrer, juagdor que no seguirá en la UD Las Palmas y al que en principio no se le había ofrecido seguir. Su condición de sub-23 le hace atractivo para la Deportiva y para otros equipos que también se han interesado por él.

PROPUESTA DE SANCIÓN

Petardos caros. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto para sanción a un aficionado de la Deportiva que lanzó dos petardos a la afición del FC Andorra en el último partido de la temporada 2024-2025. La propuesta es una multa de 10.000 euros y la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un año.

MÁS AMISTOSOS

La Deportiva ha cerrado otro partido amistoso en una de las tres fechas que tenía libres durante la pretemporada. El 16 de agosto jugará ante el Racing de Ferrol, un mes antes de visitarle en partido de la 3ª jornada de Liga. El duelo se jugará a las 19.30 horas en el estadio A Gándara de la ciudad naval. De igual modo, como habíamos publicado hace días, la Deportiva quería jugar un encuentro amistoso en Cubillos del Sil. De no poder ser el 1º de pretemporada, será el 9 de agosto. Falta por concretarse al 100%, pero el rival sería el Real Valladolid Promesas de 2ª Federación. Este duelo sustituiría al previsto en Grado contra el Real Oviedo.

Con respecto a la temporada pasada, la Deportiva debe mejorar en el control de los partidos y la creación de juego