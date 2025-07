Philipsen, primer maillot amarillo en el Tour

Publicado por Agencias Francia Creado: Actualizado:

En una jornada de nervios, caídas y abanicos, el primer maillot amarillo de la 112 edición del Tour de Francia se posó en los hombros del belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) tras imponerse en una jornada inaugural caótica en la que algunos nombres ilustres, como Evenepoel, Almeida, Roglic y Carlos Rodríguez se dejaron en un corte 39 segundos. Philipsen (Mol, 27 años) aprovechó el gran trabajo de su equipo para evitar el desastre de los abanicos y, lanzado por Mathieu Van der Poel, todo un lujo, levantó los brazos celebrando su victoria en el Tour número 10, invirtiendo un tiempo de 3h.53.11 en los 184,9 que unieron la salida y la meta de Lille, a una media de 47,6 km/h.

El belga triunfó en el primer duelo entre los velocistas, superando al eritreo Biniam Gyrmay (Intermarché) y al noruego Søren Wærenskjold (Uno X). Dentro de este primer grupo, los grandes favoritos, el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard, y los españoles Enric Mas e Iván García Cortina. Sin embargo, los abanicos provocados a 20 km de meta atraparon a varios nombres ilustres, que perdieron en meta 39 segundos, un destrozo inesperado en este estreno del Tour. Allí estaban, entre otros, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Almeida, Carlos Rodríguez y Florian Lipowitz.

Primera escapada

La etapa inaugural estaba marcada a fuego para que un esprinter se enfundara el maillot amarillo, lo que no ocurría desde 2020 con el noruego Kristoff. Tres cotas de tercera no iban a ser obstáculo para arruinar la fiesta de los velocistas. No obstante, de salida, y después de la ceremonia habitual, Marsellesa incluída, el pelotón se abrió camino por la ciudad de Lille, invadida por aficionados desde tempranas horas de la mañana. El ambiente habitual en la salida de cualquier etapa del Tour esta vez con la colaboración de la afición belga, país muy cercano. Enseguida se formó la primera escapada, con el alemán Rutsch (Intermarché) y los franceses Le Berre (Arkéa), Armirail (Decathlon), Benjamin Thomas (Cofidis) y Vercher (TotalEnergies). Este domingo se disputará la segunda etapa, entre Lauwin-Planque y Boulogne-sur-Mer, de 209,1 km.

