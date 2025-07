Liêm priva a Jaime Santos de la final del Magistral de Ajedrez

Ya hay final en el Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Como ya ocurriera el viernes entre Anand y Faustino Oro, la segunda semifinal —entre Jaime Santos y Lê Quang Liêm— también tuvo que recurrir a las partidas relámpago tras firmar tablas en las primeras cuatro partidas. En una tarde emocionante y tremendamente igualada, la balanza se inclinó en favor del gran maestro vietnamita, que este domingo (desde las 16.30 horas en el Auditorio Ciudad de León) se jugará el título ante el cinco veces campeón del mundo Vishy Anand, que peleará por revalidar el título.

El primer envite de esta semifinal fue una solídisima partida italiana en la que Jaime presionó siempre, pero sin conseguir nada tangible. La cuidadosa y precisa defensa de Lê Quang mantuvo siempre la posición en el terreno de la igualdad y, tras el cambio de las damas, la partida se deslizó mansamente hacia las tablas a pesar de los intentos de las blancas por sacar agua de las piedras hacia las tablas.

En cuanto a la segunda partida entre Lê Quang Liêm y Jaime Santos fue una lucha muy igualada en un Gambito de Dama en el que las negras conducidas por el gran maestro leonés disfrutaron de una leve iniciativa. El momento crítico de la partida llegaba cuando Jaime pudo sacrificar una pieza por tres peones para complicar la partida, pero las negras prefirieron no arriesgar y la partida terminó en un empate ante la imposibilidad de progresar de ninguno de los dos bandos. En la tercera partida se volvió a ver una solidísima apertura italiana en la que el vietnamita no concedió ni un milímetro al leonés. Una ruptura central en el momento preciso provocó una simplificación masiva en la que no quedaba otra posibilidad que la de firmar un nuevo empate. Todas las espadas en alto antes de la cuarta y última partida. En caso de nuevo empate, la eliminatoria se decidiría en un encuentro a dos partidas relámpago.

Nuevas tablas en la cuarta partida. Una defensa Nimzoindia planteada por Jaime Santos en la que se vio una intensa lucha posicional. Lê Quang Liêm maniobraba tratando de aprovechar las supuestas debilidades en la estructura de peones de las negras, pero el leonés no tuvo demasiado problema, forzó la simplificación total y las tablas resultaron inevitables. Un encuentro de carácter muy técnico que al igual que la primera semifinal se decidió en las partidas relámpago de 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada. Serían las partidas relámpago las que decidieran y el vietnamita se alzaba finalmente con la victoria.

Y mientras Jaime Santos y Lê Quang Liêm disputaban la semifinal en el interior del auditorio, la estrella en el hall del edificio era el propio Faustino Oro. La organización le invitó a participar como improvisado comentarista junto al GM Pepe Cuenca y el MI Sergio Estremera. Un guante que Oro no dudó en recoger y que le convierte en el divulgador revelación.

